Milan, Ballo-Touré all'uscio: lo vogliono Nizza e Nottingham Forest

Secondo Footmercato, il Nizza avrebbe avviato i contatti con l'entourage del terzino sinistro del Milan Fodé Ballo-Touré. Sul senegalese ci sarebbe anche il Nottingham Forest.

Ad

La nostra opinione. non ha mai del tutto convinto Ballo-Touré. Sarà per la mancanza di continuità (impossibile mettersi allo stesso livello di Theo Hernandez) o per alcuni svarioni accusati quando è stato chiamato in causa. L'ex Monaco può tornare "serenamente" in Ligue 1.

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

6 agosto 2022, amichevole Vicenza-Milan: Fodé Ballo-Touré del Milan. Foto di Ettore Griffoni per Getty Images Credit Foto Getty Images

Atalanta: Ilicic piace anche al Verona

Josip Ilicic non piace solamente al Bologna. Secondo "L'Arena", il trequartista dell'Atalanta è entrato fortemente nelle mire dell'Hellas Verona, che mirano lo sloveno per rinforzare la fase offensiva.

La nostra opinione. Allo sloveno non resta che scegliere: Bologna o Hellas Verona, a seconda del progetto tecnico che più lo convince.

Ilicic. Credit Foto Getty Images

Lecce: Frabotta vuole rientrare alla Juve

L'avventura di Gianluca Frabotta con la maglia del Lecce potrebbe già essere finita. Con la presenza in rosa di Antonino Gallo e del potenziale arrivo di Giuseppe Pezzella dal Parma, il laterale mancino classe 1999 vorrebbe rientrare alla Juve dal prestito in giallorosso. A riferirlo, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La nostra opinione. Da comprimario, più volte utilizzato, nella Juve di Pirlo a un declino immediato. Certo, di mezzo, un lungo infortunio, ma un caso come il suo riaccende la solita domanda: quanto valgono, davvero, i giocatori "cullati" nella Juventus Under 23 di Serie C.

Gianluca Frabotta, Lecce 2022-2023. Foto di Donato Fasano per Getty Images Credit Foto Getty Images

Serie B, colpaccio Parma: ufficiale l'ex Torino Ansaldi

"Il Parma Calcio annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Cristian Daniel Ansaldi (Rosario, Argentina, 20.09.1986). Benvenuto Cristian Daniel!".

La nostra opinione. Al Parma serve la spinta, la spia in grado di accendere il potenziale offensivo gialloblù. E Ansaldi è un vero e proprio lusso per la categoria cadetta.

Due ex Fiorentina al Feyenoord: Hancko e Rasmussen

Due ex Fiorentina, entrambi difensori classe 1997, approdano ufficialmente al Feyenoord. Il primo è lo slovacco David Hancko, proveniente a titolo definitivo dallo Sparta Praga. Il secondo è il danese Jacob Rasmussen (anche ex Empoli), che ha trascorso l'ultima stagione in prestito dai Viola al Vitesse.

La nostra opinione. Per il Feyenoord, quello di Hancko è un'operazione di mercato storica: a 10 milioni, è il trasferimento più costoso di sempre del club di Rotterdam.

Nainggolan si offre alla Roma, Juve tentata da Milik

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46