Mario Balotelli potrebbe nuovamente cambiare aria in questa sessione di mercato. L'ex attaccante del Milan è in contatto da diversi giorni con il Sion, club della massima serie svizzera. La squadra allenata dal tecnico italiano Tramezzani, sarebbe destinazione gradita per Super Mario pronto a lasciare la Turchia dopo una buona stagione.

"E' vero, siamo in discussione con lui da settimane. Oggi per me è impossibile dare una previsione sulle nostre possibilità di successo. Volevamo rimanere discreti ma le informazioni ovviamente sono uscite in Italia. È un segnale che l'interesse è reciproco" queste le parole del presidente del Sion Christian Constantin. Nell'ultima stagione all'Adana Demirspor, Balotelli ha collezionato 33 presenze e 19 gol sotto la guida di Vincenzo Montella.

