Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più lontano da Manchester. Come riportato da The Athletic, il portoghese non si è presentato al raduno dello United nella giornata di ieri per "motivi personali" e la sua assenza anche per i prossimi giorni è quasi scontata. La volontà di lasciare il club è abbastanza chiara e il suo procuratore Jorge Mendes è molto attivo sul mercato per proporre il 37enne alle migliori squadre d'Europa. Il Chelsea è in prima posizione spinto dall'apprezzamento del neo proprietario Boehly. Nelle ultime ore è stato rilanciato dalla Spagna un clamoroso avvicinamento con il Barcellona, mentre il Bayern Monaco ha smentito le voci di un possibile arrivo in Baviera.

Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United Credit Foto Getty Images

Chelsea in pole, suggestione Barcellona

Il Chelsea, al momento, resta l'opzione più probabile per Ronaldo. I 30 milioni netti a stagione sono un ostacolo importante, ad esempio, per il Barcellona. Le regole finanziarie della Liga complicano non poco l'eventuale colpo dei catalani che hanno incontrato Mendes nella giornata di ieri. Si allontano le suggestioni di un ritorno in Italia: l'ipotesi Roma è stata del tutto spenta dalle parole del suo entourage che lo vedono ancora proiettato in Champions League. Il Bayern Monaco era stato iscritto alla lista dei club interessati, considerando il portoghese come sostituto di Lewandowski. Dalla Germania arrivano smentite sull'argomento e oggettivamente il giocatore non sarebbe in linea con la consueta programmazione della società che non comprende l'acquisto do calciatori a fine carriera.

Un abbraccio tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus - Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

La partenza di CR7 potrebbe spalancare le porte di Old Trafford a Paulo Dybala. L'argentino è ancora in attesa delle mosse di Inter e Milan, ma potrebbe orientarsi sull'Inghilterra in caso di un'offerta superiore ai 7 milioni netti a stagione.

Santos: "Leao? Nessuno al mondo può sostituire Ronaldo"

