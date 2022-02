Ricostruzione Barcellona dopo Aubameyang che è arrivato ufficialmente in Blaugrana. Il giocatore ha firmato un contratto per tre stagioni e mezzo (fino al 30 giugno 2025), quando avrà 36 anni e sarà annessa nel contratto una clausola rescissoria da 100 milioni. dopo l'addio di Messi quest'estate per abbracciare la corte Parigina; i catalani si sono aggiudicati l'attaccante ex Arsenalche è arrivato ufficialmente in. Il giocatore ha firmato un contratto per(fino al 30 giugno 2025), quando avrà 36 anni e sarà annessa nel contratto una

Potrebbe esserci, inoltre, un'opzione di uscita concordata per il 30 giugno 2023, cioè dopo la fine della stagione in corso e quella successiva anche se il club non ha ancora confermato l'importo o la pena che questa opzione di uscita comporterebbe.

Ad

Calciomercato Da Aubameyang a Coutinho, tutti i colpi del mercato europeo IERI A 20:55

Esordio già domenica contro l'Atletico Madrid?

L'attaccante gabonese, che il Barça ha potuto tesserare perché si è abbassato notevolmente lo stipendio rispetto a quello che percepiva all'Arsenal, potrebbe esordire già domenica prossima in casa contro l’Atletico Madrid. Aubameyang sarà presentato fra giovedì o venerdì al Camp Nou, insieme all'altro rinforzo degli ultimi giorni di mercato, Adama Traoré. L’ex bomber del Dortmund si è già allenato con i suoi nuovi compagni di squadra questo martedì a Sant Joan Despí, dove si è recato per firmare il contratto dopo le visite mediche all'ospedale di Barcellona.

18 rigori per decidere Burkina Faso-Gabon: la sequenza completa

Calciomercato Zaniolo, futuro alla Roma incerto: la Juve ci pensa 6 ORE FA