come una freccia dall'arco scocca e vola veloce di bocca in bocca, cantava Fabrizio De Andrè. Fatto sta che in questi giorni il Paris Saint Germain sta seriamente pensando ad Antonio Conte come nuovo allenatore in sostituzione di un deludente Mauricio Pochettino. Il Psg, questa stagione, è stato capace di vincere solo la Ligue 1 a fronte di un mercato estivo faraonico con i nomi di Parco dei Principi. I parigini sono stati strapazzati dal legge del Bernabeu si è schiantata come un uragano su Mbappè&Co e, punto non meno importante, la sconfitta ha lasciato strascichi per le partite successive. Per allenare, comandare e farsi apprezzare in una squadra come il Psg serve soprattutto il bastone e la carota dove la gestione di molteplici campioni è all'ordine del giorno con il solo La notizia era nell'aria e,, cantava Fabrizio De Andrè. Fatto sta che in questi giorniin sostituzione di un deludente Mauricio Pochettino. Il Psg, questa stagione, è stato capace di vincere solo laa fronte di un mercato estivo faraonico con i nomi di Leo Messi , Sergio Ramos e Gigio Donnarumma ad infiammare ilI parigini sono stati strapazzati dal Real Madrid in una notte dove lasi è schiantata come un uragano sue, punto non meno importante, la sconfitta ha lasciato strascichi per le partite successive. Per allenare, comandare e farsi apprezzare in una squadra come il Psg serve soprattuttodove la gestione di molteplici campioni è all'ordine del giorno con il solo Carlo Ancelotti capace di amalgamare un gruppo di fuoriclasse assoluti.

sergente Hartman in Full Metal Jacket e questo può rappresentare lista della spesa' con i nomi di alcuni calciatori fedelissimi, tra questi i nomi più interessanti sembrerebbero essere ricca di giocatori valorizzati all'Inter e non solo. I papabili, secondo i rumors che impazzano negli ultimi giorni riguarderebbero 6 profili: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic e Romelu Lukaku. Antonio Conte è il nome caldo soprattutto per il suo carattere dae questo può rappresentare un'arma a doppio taglio : da una parte la sicurezza che molte situazioni possono essere gestite meglio ( vita extra campo di Neymar , ad esempio), dall'altra però il pericolo scontro con i giocatori che potrebbero non apprezzare il carattere del mister ex Juventus e Inter. Come in Italia abbiamo imparato, Conte è abituato a scrivere la famosa '' con i nomi di alcuni calciatori fedelissimi, tra questi i nomi più interessanti sembrerebbero essere ricca di giocatori valorizzati all'Inter e non solo. I papabili, secondo i rumors che impazzano negli ultimi giorni riguarderebbero 6 profili:

Ad

Calciomercato Conte al PSG: dalla Francia poche certezze e molta perplessità UN GIORNO FA

LA LISTA DELLA SPESA

Come risaputo, Antonio Conte chiede sempre una lista dei giocatori fedelissimi da avere, non si tratta di campioni di prima fascia ma calciatori che conoscono il suo metodo di lavoro e siano capaci di creare il gruppo. L'esempio più importante è stata la Nazionale Italiana guidata dal mister ex Chelsea e capace di tenere testa alla Germania a fronte di un centrocampo costituito da Sturaro-Parolo-Giaccherini. In difesa, Conte potrebbe chiedere Alessandro Bastoni ad ora in forza all'Inter ed autentica rivelazione nella stagione dello Scudetto. Attualmente, il difensore ha una valutazione di circa 60 milioni (dati Transfermarkt) e in questa stagione ha messo a referto un gol e ben tre assist. Insieme a Skriniar e De Vrij costituisce un vero e proprio muro per la squadra di Simone Inzaghi.

Un altro nome caldo è quello di Nicolò Barella, classe '97, giunto nel pieno della maturità calcistica proprio con Antonio Conte. La sua stagione ha vissuto alti e bassi e, nonostante questo, ha segnato 3 reti con 10 assist per i compagni. Valutazione 70 milioni di euro.

Nicolò è un giocatore che solo pochi anni fa giocava nel Cagliari, una squadra di medie dimensioni. Negli ultimi due anni è migliorato molto all’Inter. Ha una grande energia e può correre tanto quanto la maggior parte dei giocatori può fare in due partite" [Antonio Conte, luglio 2021 @Telegraph]

Antonio Conte e Nicolò Barella - Inter 2019 Credit Foto Getty Images

Paul Pogba che è Red Devils. Il francese ha numerose squadre alla sua corte come anche la Juventus che guarda la situazione a fari spenti, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 55 milioni di euro ma il fatto di essere a parametro zero, ingolosisce tanti club. Conte, insieme a Deschamps, è indubbiamente il tecnico che ha saputo valorizzare meglio le qualità del centrocampista transalpino. Per il centrocampo, i nomi più caldi sono quelli diche è separato in casa con il Manchester United e che ha fatto sapere che non rinnoverà il contratto con i. Il francese ha numerose squadre alla sua corte come anche la Juventus che guarda la situazione a fari spenti, il suo valore di mercato si aggira intorno aima il fatto di essere a parametro zero, ingolosisce tanti club. Conte, insieme a Deschamps, è indubbiamente il tecnico che ha saputo valorizzare meglio le qualità del centrocampista transalpino.

Milinkovic-Savic: promesso sposo ancora dei bianconeri poi del Real Madrid ma sempre rimasto nei giardini di 70 milioni. In una stagione con luci ed ombre, in casa Lazio, il centrocampista serbo ha totalizzato 33 apparizioni con 9 gol e 11 assist. Mica male. In attacco, il nome che fa discutere di più è sempre quello di Romelu Lukaku: il belga è stato Premier League al Chelsea e con i Blues è diventato l'ombra di se stesso. La valutazione che ne fa la squadra inglese è superiore agli 80 milioni di euro nonostante la stagione molto deludente con 22 presenze e appena 5 gol segnati. Ma l'impressione è che possa venire anche via a meno.... Di sicuro Conte sa come cavare il meglio dal belga. Altro eterno partente è il sergente: promesso sposo ancora dei bianconeri poi del Real Madrid ma sempre rimasto nei giardini di Claudio Lotito che, per cedere il giocatore, chiedeIn una stagione con luci ed ombre, in casa Lazio, il centrocampista serbo ha totalizzato 33 apparizioni con 9 gol e 11 assist. Mica male. In attacco, il nome che fa discutere di più è sempre quello di: il belga è stato una furia nella stagione dello scudetto dell'Inter , formando con Lautaro Martinez una delle migliori coppie d'Europa. Tra mille polemiche, è tornato a giocare inal Chelsea e con i Blues è diventato l'ombra di se stesso. La valutazione che ne fa la squadra inglese è superiore agli 80nonostante la stagione molto deludente con 22 presenze e appena 5 gol segnati. Ma l'impressione è che possa venire anche via a meno.... Di sicuro Conte sa come cavare il meglio dal belga.

Lukaku ha ancora margini di miglioramento a livello tecnico. Ci sono momenti nella partita in cui magari deve essere acceso, ma è un calciatore impressionante. E’ difficile trovare un giocatore in grado di fare da riferimento in area e al contempo bravo a partire in velocità da lontano come lui. Questa è la sua specificità che rivedo anche in Haaland, tra i pariruolo. Entrambi ti fanno male sia in velocità che dentro l’area di rigore. [Antonio Conte @Sky Sport 29/9/2021]

GIOCATORE VALUTAZIONE DI MERCATO (Transfermarkt) Alessandro Bastoni 60 milioni Nicolò Barella 70 milioni Paul Pogba 55 milioni Milinkovic-Savic 70 milioni Romelu Lukaku 85 milioni

Lukaku: "Voglio rimanere al Chelsea per altri 10 anni"

Calciomercato 2020-2021 PSG, ufficiale: Donnarumma firma fino al 2026 14/07/2021 A 18:31