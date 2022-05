United, pronti 60 milioni per Bastoni

Il difensore dell'Inter ha tanti estimatori in Premier, in particolare il neo tecnico del Manchester United Ten Hag che vorrebbe a tutti i costi l'italiano nella sua retroguardia. L'offerta di 60 milioni indirizzata all'Inter potrebbe essere già adeguata per aggiudicarsi il calciatore, ma occhio ai possibili rilanci di Tottenham e Manchester City.

La nostra opinione: come confermato da Marotta, il mercato dell'Inter sarà ancora all'insegna della sostenibilità e un paio di cessioni sembrano inevitabili. Il difensore è una pedina molto importante dello scacchiere di Inzaghi, ma di fronte a un'offerta di 60 milioni la società nerazzura deve per forza valutare la situazione. Se l'intento è quello di tenere pilastri come Lautaro Martinez, la cessione di Bastoni si renderà fondamentale per fare cassa.

Leao, il Real prepara la mega offerta

Persa la possibilità di avere Mbappé, il Real Madrid sembra intenzionato a muoversi su un altro big per l'attacco. Il profilo prescelto sarebbe quello di Rafael Leao e si parla di un'offerta da top player per convincere il Milan: 120 milioni di euro. La società rossonera ha in programma il rinnovo del portoghese, ma l'avanzata degli spagnoli potrebbe cambiare le carte in tavola.

La nostra opinione: uno dei principali artefici dello Scudetto rossonero, Leao rappresenta anche uno dei nomi che più scaldano i tifosi rossoneri. La fragilità del nostro calcio rispetto alle big di Premier League e Liga comporta spesso i migliori giocatori a lasciare la Serie A. Se la cifra fosse confermata, difficile che il Milan riuscirà a mantenere il suo talento.

Inzaghi-Inter fino al 2024

Intesa tra l'Inter e Simone Inzaghi sul rinnovo di contratto. Sembra ormai vicina la firma sul prolungamento che legherà il tecnico ex Lazio fino al 2024 con la società nerazzurra. Secondo le ultime notizie l'accordo prevederebbe un'ulteriore opzione fino al 2025.

La nostra opinione: la stagione interista è stata senza dubbio positiva, con due troferi conquistati e uno Scudetto conteso al Milan fino all'ultima giornata. Buoni anche i risultati in Europa, con gli ottavi di finale combattuti contro la corazzata Liverpool. Giusto e meritato il rinnovo, ora ci sarà da capire i movimenti di mercato all'interno della rosa.

Colpo Bayern, preso Gravenberch

Il Bayern Monaco anticipa le avversarie e si assicura uno dei migliori giovani dell'ultima Champions League. Ryan Gravenberch lascerà l'Ajax per circa 20 milioni di euro. In Baviera guadagnerà 10 milioni lordi a stagione per i prossimi 5 anni.

La nostra opinione: ennesimo prodotto del vivaio Ajax, il 20enne sembra pronto per i palcoscenici più importanti d'Europa. Bel colpo del Bayern Monaco, da sempre attenta sui giovani più promettenti del continente. 20 milioni non sono eccessivi, una buona operazione per la società e soprattutto per Gravenberch.

La Juve tenta l'assalto a Torreira

Intricata la trattativa per il riscatto di Torreira alla Fiorentina. I toscani vorrebbero uno sconto sui 15 milioni chiesti dai Gunners e cercano una decurtazione dell'ingaggio già pattuito con il giocatore. L'ex Sampdoria andrebbe a guadagnare 2,75 milioni di euro dalla prossima stagione, comunque meno di quanto percepiva in Inghilterra. dal primo giugno l'Arsenal sarebbe libero di negoziare con altri club e si starebbe concretizzando un inserimento della Juventus che sarebbe disposta a soddisfare le richieste di club e agente.

La nostra opinione: l'ingaggio del calciatore è troppo alto per le casse viola che potrebbero dunque defilarsi. Per la Juventus potrebbe essere un innesto importante e in grado di portare qualità alla mediana. I tempi non saranno brevi, ma Torreira è un serio candidato alla maglia bianconera.

