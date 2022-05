Ormai è guerra totale. Dialettica, almeno per il momento. Robert Lewandowski non si è ammorbidito: ha deciso di lasciare il Bayern dopo aver vinto di tutto e di più e pretende che nessuno al mondo lo chiuda in una gabbia. Anche se con i bavaresi ha un altro anno di contratto, un vincolo che va in scadenza il 30 giugno del 2023.

Dal ritiro della Polonia, con cui nei prossimi giorni affronterà Galles, Belgio (due volte) e Olanda per i gironi di Nations League, Lewandowski ha preso il microfono e ha nuovamente tuonato contro il club bavarese dopo le accuse delle scorse settimane. Il senso delle sue parole? Sempre quello: qui non ho più stimoli, è il momento di cambiare aria.

"La mia esperienza al Bayern è finita. Non vedo alcuna possibilità di indossare ancora la maglia di questo club. Il Bayern è un club serio e spero che non mi fermerà. Un trasferimento è la soluzione migliore".

Il problema, per Lewandowski, è che il Bayern ha più volte ribadito di non voler sottostare alle richieste del proprio giocatore. Che ha un altro anno di contratto, come detto, e che nei piani del club sarà costretto a rispettarlo. Anche se va naturalmente compreso il modo in cui la dirigenza deciderà di agire nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, dovendo fare i conti con un elemento scontento in rosa e con la più che concreta possibilità di perderlo a parametro zero nel 2023.

Il Barcellona, intanto, aspetta nell'ombra. Non è un mistero che proprio i catalani siano il destino più probabile di Lewandowski in caso di addio al polacco al Bayern, anche se nelle scorse settimane si è tornato a parlare anche di Real Madrid (dove però c'è già l'intoccabile Benzema). Tra Germania e Spagna, saranno settimane bollenti.

