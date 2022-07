Nel frattempo, Serge Gnabry proseguirà la sua carriera al Bayern Monaco. L’attaccante tedesco, infatti, ha rinnovato il suo contratto fino al 2026, spazzando via tutti i dubbi sul suo futuro. Con la maglia del Bayern Monaco ha collezionato 171 presenze, nelle quali ha realizzato 64 reti e fornito 40 passaggi vincenti.

In primis,Da anni ormai i teutonici hanno smesso di cercare profili over30 da pagare fior di milioni . Può esserci un Mané da 40 milioni, può esserci qualche altro ritocco, ma è difficile che il Bayern vada a riempire di denaro i giocatori "più vecchi". Logico, non fanno la fame, ma un contratto come quello di CR7 sarebbe ingestibile per le regole del club bavarese.Il Bayern probabilmente perderà Lewandowski, ma il pacchetto degli attaccanti è tutt’altro che scarso. Tra, il tecnico Nagelsmann avrà di che sbizzarrirsi. Gli uomini ci sono: vanno solo schierati nel modo più corretto.