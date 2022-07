Raoul Bellanova è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo le visite mediche effettuate ieri, il contratto dell'esterno del Cagliari è stato depositato, come si apprende dal sito della Lega Serie A. E dunque, ora, non manca che il classico comunicato da parte del club nerazzurro per annunciare l'arrivo del è ufficialmente un nuovo giocatore dell'. Dopo le visite mediche effettuate ieri, il contratto dell'esterno del Cagliari è stato depositato, come si apprende dal sito della Lega Serie A. E dunque, ora, non manca che il classico comunicato da parte del club nerazzurro per annunciare l'arrivo del quinto acquisto, dopo quelli di Lukaku, Asllani, Mkhitaryan e Onana.

La formula: prestito con diritto di riscatto

Inter e Cagliari avevano trovato l'accordo per il trasferimento a Milano - o meglio, il ritorno, se è vero che Bellanova è cresciuto nel Milan - già un paio di settimane fa. La formula: prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 7. Per Bellanova, in caso di acquisto a titolo definitivo, è pronto un contratto di 4 anni con opzione per una quinta stagione. Ieri, una volta concluse le visite mediche, l'ormai ex rossoblù si era lasciato andare sulla propria fede nerazzurra: "Sono contentissimo, sono interista da quando sono bambino".

Un gran crossatore per Inzaghi

Nei piani di Simone Inzaghi, Bellanova fungerà da vice Dumfries sulla fascia destra del centrocampo a cinque di Inzaghi. Con Darmian potenzialmente spostato dalla parte opposta, come ombra e alternativa a Gosens. L'Inter si è assicurata uno dei migliori giocatori nella disastrosa stagione del Cagliari. E pure un gran crossatore: nella specialità si è posizionato al secondo posto nella scorsa Serie A, con 30 traversoni riusciti contro i 41 di Biraghi.

