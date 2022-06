rumors di questi giorni, sono ancora tanti i big in cerca di sistemazione (Lewandowski, Lukaku...). Sul fronte Italia, la Juventus sta preparando il colpo Pogba mentre il Milan sarebbe sulle tracce del giovane la squadra più operativa, attualmente sul mercato, è l'Inter: Dybala ormai è a un passo e, anche se l'affare appare complicato, Marotta sembra voler far sul serio per portare proprio Romelu Lukaku (ora al Chelsea) in neroazzurro. Il mercato estivo è iniziato con il botto 'Erling Haaland-Manchester City ' e, daidi questi giorni, sono ancora tanti i big in cerca di sistemazione (Lewandowski, Lukaku...). Sul fronte Italia,mentre il Milan sarebbe sulle tracce del giovane Charles De Ketelaere maDybala ormai è a un passo e, anche se l'affare appare complicato, Marotta sembra voler far sul serio per portare proprio Romelu Lukaku (ora al Chelsea) in neroazzurro.

Oltre all'attacco, anche le corsie esterne sono da rivedere dopo l'addio di uno straordinario Ivan Perisic e, sotto la lente d'ingrandimento, ci sono i tre giovani Raoul Bellanova (Cagliari), Iyenoma Udogie (Udinese) e Andrea Cambiaso (Genoa). Scopriamo numeri e statistiche della passata degli esterni:

RAOUL BELLANOVA IYENOMA UDOGIE ANDREA CAMBIASO Partite giocate: 31 Partite giocate: 35 Partite giocate: 26 Partite da titolare: 27 Partite da titolare: 29 Partite da titolare: 21 Gol: 1 Gol: 5 Gol: 1 Passaggi completati: 565 Passaggi completati: 601 Passaggi completati: 550 Palloni recuperati: 123 Palloni recuperati: 156 Palloni recuperati: 144 Valutazione: 7 milioni Valutazione: 17 milioni Valutazione: 5 milioni

IL CONFRONTO

il profilo più interessante è quello di Udogie: stagione fantastica come tanti altri giocatori dell'Udinese (Deulofeu e Molina ma anche Beto) condita addirittura da 5 gol, tra cui quello delle Pronto il Piano B allora, con Bellanova che nel Cagliari è uno dei pochi a salvarsi: 31 partite giocate, un gol ed il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 7/8 milioni. Con i sardi in Serie B, Bellanova è certo della partenza e potrebbe rappresentare una valida alternativa per molte squadre di media-alta classifica. Per altro, il giocatore è un ex Milan, prima di una parentesi breve in Francia, e con il passaggio all'Inter entrerebbe nella cerchia di giocatori che hanno giocato in entrambe le squadre milanesi (anche se non ha mai debuttato con la prima squadra rossonera). I numeri non mentono mai ed è per questo che: stagione fantastica come tanti altri giocatori dell'Udinese (ma anche) condita addirittura da 5 gol, tra cui quello delle mille polemiche al Milan , e una valutazione che si aggira intorno ai 15/20 milioni. Forse troppi per le casse dell'Inter che, per quella cifra, vorrebbe qualcuno di sicura affidabilità.che nel Cagliari è uno dei pochi a salvarsi: 31 partite giocate, un gol ed il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 7/8 milioni. Con i sardi in Serie B, Bellanova è certo della partenza e potrebbe rappresentare una valida alternativa per molte squadre di media-alta classifica. Per altro, il giocatore è un ex Milan, prima di una parentesi breve in Francia, e con il passaggio all'Inter entrerebbe nella cerchia di giocatori che hanno giocato in entrambe le squadre milanesi (anche se non ha mai debuttato con la prima squadra rossonera).

Per ultimo c'è Andrea Cambiaso: per lui vale il discorso simile a Bellanova. Con il Genoa in Serie B è difficile che il giocatore rimanga viste le qualità tecniche ma anche l'interessamento di molte squadre della massima serie. La valutazione è di 5 milioni e, attualmente, appare più defilato degli altri due rimanendo in ottica Inter. In sintesi, il profilo che garantirebbe qualità/prezzo è Raoul Bellanova con Udogie prima alternativa anche se la valutazione è parecchio alta. Nel caso sfumasse il cagliaritano, Cambiaso non sarebbe difficile da raggiungere anche se rappresenterebbe il profilo più acerbo tra i tre.

