Roma, canta il Gallo: la Cremonese rilancia per Felix e sblocca Belotti

Adesso ci siamo: Andrea Belotti sta per diventare un nuovo attaccante della Roma. Merito della Cremonese, che nelle ultime ore ha piazzato un rilancio a conti fatti decisivo per acquistare a titolo definitivo Felix Afena-Gyan: l’offerta, gradita al club giallorosso, è di 6 milioni più 3 di bonus con il 10% sulla futura rivendita dell’attaccante. Quella del ghanese è la cessione che serviva a sbloccare l’arrivo del Gallo, che ha da tempo raggiunto un accordo con il club giallorosso per un contratto triennale. Il primo dei due desideri di Mourinho è stato esaudito, ora toccherà al centrocampista.

La nostra opinione. Belotti come bomber di scorta è un lusso che in pochi in Serie A possono permettersi. Con l’arrivo del Gallo la Roma aggiunge un centravanti di assoluto livello al pacchetto avanzato, che permetterà ad Abraham di rifiatare e regalerà nuove soluzioni a Mourinho. L’ennesimo colpo intelligente in un mercato condotto sin qui nel migliore dei modi.

Andrea Belotti con la maglia del Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Napoli-Keylor Navas alle battute finali: si può chiudere a inizio settimana prossima

Keylor Navas sta per diventare un nuovo portiere del Napoli. Una trattativa legata in parte all’approdo a Parigi di Fabian Ruiz e che, stando a quanto riportato da Sportitalia, potrebbe chiudersi sia dopo eventuale rescissione consensuale che sulla base di un prestito. Il portiere costaricano sta comunque per vestirsi di azzurro, a prescindere dall’eventuale sistemazione che troverebbe Meret. L’estremo difensore è atteso in Italia all’inizio della prossima settimana.

La nostra opinione. Portiere di grande esperienza internazionale, molto diverso per caratteristiche rispetto a Meret. Non si discute la sua qualità né lo step in avanti fatto nell'immediato, ma ci si chiede che senso abbia avuto investire così tanti soldi su un estremo difensore sul quale non si è mai davvero puntato. A prescindere, comunque, Navas per i partenopei è l’ennesimo colpo di una sessione di mercato gestita molto bene, per quanto resa difficile dagli addii dei senatori.

Sampdoria ambiziosa: blucerchiati in pole per Winks

La Sampdoria continua a ricostruire tassello dopo tassello il proprio centrocampo. Agli arrivi di Djurici e Villar potrebbe seguire anche un colpaccio dalla Premier League: i blucerchiati in questo momento guidano infatti la corsa per arrivare a Winks. Il Tottenham sarebbe disposto a liberarsi del giocatore in prestito, opzione molto gradita al club genovese.

La nostra opinione. È sempre bene accontentare Giampaolo sui centrocampisti e la Samp non si sta facendo pregare. Winks è un giocatore importante, finito ai margini per la troppa concorrenza ma che a Genova sarebbe in grado di fare la differenza.

Harry Winks con la maglia del Tottenham - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Genoa, colpaccio per la B: torna Strootman

Kevin Strootman è pronto a rivestirsi di rossoblù. Dopo essersi offerto senza successo alla Roma l’olandese ha chiuso l’accordo per tornare al Genoa. I liguri hanno chiuso con il Marsiglia sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al definirsi di determinate condizioni. La Lavatrice è attesa in città già questa sera.

La nostra opinione. Si diventa sempre malinconici a pensare a che giocatore sarebbe potuto diventare Strootman senza i terribili infortuni che ne hanno irrimediabilmente condizionato la carriera. Vederlo in Serie B a 32 anni fa capire quanto sia stato sfortunato, ma anche che ambizione ci sia nella serie cadetta visti i tanti campioni del passato pronti a rimettersi in gioco: una sfida interessante, da seguire con attenzione.

Manchester United, dopo Casemiro tutto su Antony

Il Manchester United prosegue nella sua faraonica campagna acquisti. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Casemiro i Red Devils sono pronti a rilanciare con l’Ajax per regalare a ten Hag il brasiliano Antony. L’operazione potrebbe chiudersi sulla base di circa 94 milioni di euro.

La nostra opinione. Nulla da dire sulle qualità di Antony, tra gli esterni più tecnici e in prospettiva decisivi al mondo. E, sinceramente, nessuno stupore neppure riguardo alle cifre: la Premier League si conferma realtà parallela rispetto al resto del mondo del calcio, impantanato nel contenere i costi. Oltremanica si ragiona e si opera in modo diverso: crepi l’avarizia…

