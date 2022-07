Borussia Dortmund, idea Belotti



La squadra giallonera è costretta a correre ai ripari dopo la notizia del tumore che terrà Sebastian Haller lontano dal campo per un bel po'. Andrea Belotti è il nome cerchiato in rosso dai dirigenti gialloneri per rimpiazzare l'ex Ajax. A breve i tedeschi presenteranno un'offerta al giocatore svincolato dal Torino.

La nostra opinione: il Gallo rappresenta sicuramente una valida soluzione low cost, ma il rischio di un flop c'è per un giocatore che in campo internazionale ha ancora tutto da dimostrare. Fa eco la sfortunata esperienza estera di Ciro Immobile (sempre in maglia giallonera), giocatore che con Belotti condivide, a fortune alterne, il reparto avanzato della nazionale azzurra.

L'Atalanta studia l'operazione Pinamonti

Salernitana, Monza ed ora Atalanta. Le voci su Andrea Pinamonti continuano a moltiplicarsi, ma intanto l'attaccante reduce dalla stagione con l'Empoli rimane bloccato alla base nerazzurra. Marotta non è disposto a scendere sotto i 20 milioni di euro, perciò l'Atalanta ha radunato i suoi vertici quest'oggi per studiare le possibili mosse. A capo dell'incontro Pagliuca e Percassi. La Dea spinge per il prestito con diritto di riscatto, mentre l'Inter vorrebbe inserire l'obbligo.

La nostra opinione: la Dea non può più tergiversare; la finestra per assicurarsi il cartellino di Pinamonti comincia a restringersi, anche perchè l'accordo tra Sassuolo e West Ham per Scamacca è sempre più vicino, e se dovesse andare in porto l'operazione, allora i neroverdi si butterebbero con ancora più convinzione sul giocatore nerazzurro.

La Premier chiama Depay

Il trequartista del Barcellona è da tempo inserito nella lista dei cedibili, e cerca una nuova squadra da cui ripartire. Nelle ultime ore si sono fatte avanti due squadre di Premier League: il Tottenham ha avanzato una proposta all'olandese, che però ha chiuso la porta in faccia ad Antonio Conte. Più calda la pista che porta a un ritorno al Manchester United.

La nostra opinione: l'avvento di Xavi sulla panchina blaugrana ha completamente fatto deragliare l'esperienza di Memphis in Catalogna. La sua partenza è ormai inevitabile, e la Premier League valuta a peso d'oro il suo istinto spettacolare. Tornare allo United inoltre, potrebbe rivelarsi una mossa geniale: l'intesa con Ten Hag, suo connazionale, potrebbe rivelarsi chiave.

Il Chelsea sta chiudendo per Kounde'

Il giocatore del Siviglia salterà l'amichevole di domenica contro lo Sporting. La società è consapevole della sua imminente partenza verso Londra, quindi non lo rischierà. Il francese è pronto per la nuova avventura in Premier sotto la guida di Tuchel.

La nostra opinione: difensore di soli 23 anni e in ascesa. Il Chelsea avrà perso Rudiger, Christensen e il treno De Ligt, ma si è rifatta con gli interessi. Prima Koulibaly, poi Koundé rifaranno il look di una difesa tra le più robuste d'Europa.

Dani Alves ha detto sì al Pumas

Il terzino brasiliano ripartirà in Messico: il Pumas ha trovato l'accordo totale col giocatore ex Barcellona e Juventus. Visite mediche e firma sono imminenti.

La nostra opinione: a 38 anni suonati, giusto prendersi un attimo di tempo per assaporare a pieno la vita. Dani Alves saluta il Vecchio Continente che lo ha reso uno dei giocatori più vincenti della storia. Il Pumas è un'ottima piazza per continuare a divertirsi progettando allo stesso tempo una vita dopo il calcio.

