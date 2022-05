Il Monza pensa in grande: Sensi, Messias, Belotti

“Grande attaccante, non posso escludere nulla”. All'indomani della promozione in Serie A , iniziano già le prime voci di mercato per il Monza. I pezzi grossi accostati ai brianzoli, come riporta Tuttosport, sono Stefano Sensi e Junior Messias. E occhio anche ad Andrea Belotti, nome di peso che non è stato smentito dal ds Antonelli:

La nostra opinione. Facile immaginare il Monza come il Sassuolo del domani. Ovvero un club che unisce ricchezza a programmazione. Il primo anno, quello dell'esordio in Serie A, è il più difficile: azzeccare gli acquisti consentirebbe ai brianzoli di cominciare a stabilizzarsi nell'élite, proprio come sono riusciti a fare i neroverdi.

Stefano Sensi (Sampdoria) Credit Foto Getty Images

La Fiorentina fa sul serio per Romagnoli

Alessio Romagnoli, destinato a lasciare il Milan per fine contratto, è entrato seriamente nel mirino della Fiorentina. Secondo La Nazione, i viola stanno facendo concorrenza alla Lazio, che da tempo sta trattando con il centrale ma che non ha ancora trovato un accordo.

La nostra opinione. La sensazione che che la ben nota fede biancoceleste di Romagnoli, alla fine, avrà la meglio. Anche perché la Lazio si è mossa prima e più concretamente di tutti, dovendo pensare a mettere una pezza al probabile addio di Acerbi. A meno di sorprese, un'intesa tra club e calciatore si troverà.

Alessio Romagnoli in azione durante Milan-Lazio - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Sondaggio del Wolfsburg per Rebic

Secondo calciomercato.com, il Wolfsburg ha effettuato un sondaggio con il Milan. Argomento: Ante Rebic. Il suo ex allenatore all'Eintracht, Niko Kovac, lo rivorrebbe con sé, ma il Milan non ha fretta e prenderebbe in considerazione soltanto offerte davvero importanti.

La nostra opinione. Rebic è uno dei sacrificabili del Milan. A patto, come detto, che arrivi un'offerta soddisfacente. Senza contare che potrebbe essere proprio il croato, costretto a un ruolo di secondo piano dall'esplosione di Leão, a chiedere di ottenere altrove un maggiore minutaggio.

Rebic e Skriniar, Milan-Inter Credit Foto Getty Images

Roma su Wan-Bissaka e Bellerin

Alla ricerca di un esterno destro che possa fare concorrenza a Karsdorp, e destinata a separarsi dal deludente Maitland-Niles, la Roma guarda in Inghilterra: nelle mire giallorosse ci sono Aaron Wan-Bissaka ed Hector Bellerin, rispettivamente del Manchester United e dell'Arsenal (ma in prestito al Betis nell'ultima stagione).

La nostra opinione. Mossa da non sbagliare. Mourinho ha già sofferto per tutta la stagione la mancanza di un'alternativa credibile a Karsdorp, tanto da rinunciare poco e malvolentieri alle prestazioni dell'olandese. Trovare il profilo giusto consentirebbe al portoghese una maggiore rotazione nelle tre competizioni che la Roma nuovamente disputerà il prossimo anno.

Bellerin (Betis) Credit Foto Getty Images

Ufficiale: Tolisso lascia il Bayern

Corentin Tolisso non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern, in scadenza il prossimo 30 luglio: lo ha annunciato lo stesso club bavarese, che aveva acquistato il centrocampista francese nel 2017. Tolisso potrebbe ora fare ritorno a parametro zero al Lione.

La nostra opinione. Tolisso ha mantenuto meno di quanto inizialmente sembrava promettere. Anche e soprattutto a causa del gravissimo infortunio del 2018, la rottura del crociato e del menisco. La Juventus pareva volerci puntare, poi si è sfilata. Vale ancora la pena considerarlo un pezzo pregiato del mercato?

