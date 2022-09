Mancano solo le firme e l'annuncio ufficiale, ma l'ex Pallone d'Oro e capitano della Nazionale Fabio Cannavaro si appresta ad affrontare la sua prima avventura da allenatore nel campionato italiano. Lo farà in Serie B: sarà infatti il nuovo allenatore del Benevento.

L'intesa è arrivata nelle ultime ore, il sì dell'ex difensore al contratto biennale sancisce il suo ritorno in Italia nei panni del mister: prenderà il posto lasciato vacante da Fabio Caserta, che si è separato dal club sannita dopo 50 partite sulla sua panchina. Il presidente Vigorito e il ds Foggia hanno convinto Cannavaro nella giornata di lunedì.

Fabio Cannavaro non allena da quasi due anni e mezzo: è datato 2021 lo scioglimento consensuale del suo contratto con il Guangzhou Evergrande, squadra allenata dal 2017. Prima le esperienze in Arabia Saudita con l'Al-Nassr e quelle in Cina con Guangzhou Evergrande appunto e Quanjian, oltre alla nazionale.

3° campione del Mondo in B

Come ricorda Enrico Turcato, con Fabio Cannavaro al Benevento diventano 3 i campioni del mondo 2006 ad allenare in Serie B dopo Inzaghi (Reggina) e Grosso (Frosinone). In Serie A non ce ne sono (c’è solo Barone tra i collaboratori tecnici di Nicola alla Salernitana). Gattuso è in Spagna, Pirlo in Turchia.

