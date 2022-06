alcune dichiarazioni sulle principali trattative che stanno coinvolgendo i nerazzurri in questi ultimi giorni. Tanti i temi trattati, con Al termine della manifestazione per il Ricordo Candido Cannavò 2022, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è stato intercettato e si è reso disponibile a rilasciare. Tanti i temi trattati, con riferimenti specifici alle situazioni in divenire per Romelu Lukaku , Paulo Dybala e Milan Skriniar, in odore di cessione.

Queste le parole di Marotta sul possibile acquisto di Romelu Lukaku: "Voglio ringraziare Ausilio e Baccin, abbiamo fatto tanti sondaggi, ora è tempo di fare sintesi e ufficializzare le operazioni. - spiega l'ad nerazzurro - Ci saranno diverse conclusioni nel giro di poco, come ben sapete questi sono giorni decisamente operativi. Dobbiamo ringraziare la proprietà. Spero si concluda tutto nel giro non dico di qualche ora ma di qualche giorno"

Non nascondo che ci siamo incontrati con i rappresentanti di Dybala ma questo fa parte del nostro lavoro. Ho sempre detto che l'asticella di un manager di calcio deve essere molto alta. Bisogna fare sondaggi, bisogna esplorare percorsi nuovi. Tra questi c'è stato e c'è tuttora Dybala ma poi per arrivare ad una conclusione ci devono essere convergenze importanti. Non c'è alcuna definizione al momento" A Marotta è stato poi chiesto un aggiornamento sulla situazione creatasi intorno a Paulo Dybala , momentaneamente messo in "stand-by" dai nerazzurri: "

In chiusura, il dirigente nerazzurro si è esposto anche sulla possibile cessione del centrale slovacco Milan Skriniar: "Abbiamo registrato interessi di più squadre, per lui e per altri. Ed è normale perché la nostra rosa è importante. Valuteremo con calma. Noi non vogliamo mai rinunciare a nessuno a meno di richieste di cessioni. Ma la sostenibilità deve essere sempre tenuta in considerazione. Il trading dei calciatori è diventato assolutamente importante nel calcio moderno per far quadrare i conti"

"Bisogna avere coraggio sul mercato - ha concluso Marotta - tenere asticella alta anche se non si riescono a centrare obiettivi. Ci sono obiettivi molto molto importanti, uno forse l'abbiamo centrato. Ci lusinga molto perché si tratta di un ritorno e saremmo molto contenti di riportarlo a casa. L'Inter, e la sua storia, meritano colpi di alto livello per ottenere il massimo in ogni competizione".

L'affare Lukaku, stando alle parole dell'ad nerazzurro, sembra dunque ormai essere in fase di conclusioni. Restano dubbi invece su quelle che potranno essere le evoluzioni della trattativa con Paulo Dybala. Sul fronte Skriniar, per quanto trapelato, appare molto probabile che, di fronte ad un nuovo rilancio da parte del PSG, il difensore slovacco potrebbe definitivamente abbandonare i nerazzurri.

Marotta: "Dispiace per Perisic, ma voleva andare in Inghilterra"

