Sassuolo, la 10 va a Berardi: Mimmo tolto dal mercato?

Una scelta forte che costituisce, in parte, anche una dichiarazione di intenti: sarà Domenico Berardi ad indossare, dal prossimo anno, la maglia numero 10 del Sassuolo. L'attaccante, di fatto, si toglie dal mercato ereditandola da Djuricic.

Ad

La nostra opinione. Ennesima occasione persa per un definitivo salto di qualità, anche a causa dei 30 milioni richiesti dal club: Domenico Berardi, almeno per il momento, resta "solo" un formidabile bomber di provincia.

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46

Pazza idea dalla Spagna: il Napoli cerca Ronaldo

Ennesima fantasiosa pista per il futuro di Cristiano Ronaldo, "condannato" a giocare in una squadra che partecipi alla prossima Champions League. Dopo il plebiscito dei tifosi dell'Atletico Madrid, che a gran voce hanno fatto capire di non volere il suo arrivo, potrebbe essere il Napoli a provare a prendere CR7: a riportarlo è AS.

La nostra opinione. L'estate di Ronaldo sembra una sorta di film comico mal riuscito, tra accostamenti improbabili a squadre che per ovvie ragioni non possono o non vogliono prenderlo. Più si inanellano queste voci, più è chiaro di come in verità sia destinato a restare allo United, nonostante i forti mal di pancia.

Torino a caccia di un difensore: l'ultima idea è Acerbi

Perso Bremer, ormai accasato alla Juventus , il Torino continua a sondare il mercato dei difensori centrali: i granata potrebbero provare ad inserirsi per Acerbi, corteggiato senza troppo interesse anche da Juventus ed Inter nelle scorse settimane.

La nostra opinione. Acerbi può certamente dire la sua al Torino, una piazza che ha un bisogno disperato di scuotersi sul fronte entrate. Iniziare da un nome di esperienza, che garantisce affidabilità, potrebbe rappresentare un buon punto di partenza.

Rovella, un'estate che cambia il futuro: può restare alla Juve

Tra l'infortunio di Pogba e l'addio di Ramsey potrebbe essersi clamorosamente aperto uno spiraglio per la permanenza di Rovella alla Juventus: Allegri è rimasto ben impressionato dall'ex Genoa, impiegandolo molto nelle amichevoli estive sin qui disputate: le pretendenti, su tutte Verona, Spezia e Salernitana, per ora possono attendere.

La nostra opinione. Il chiaro segnale di come il lavoro paga sempre: Rovella si è messo in mostra nel migliore dei modi, rrendendosi praticamente indispensabile visti anche i 90 minuti giocati nell'ultima uscita con il Barcellona. Non sarà il più talentuoso dei centrocampisti, ma la testa è quella del giocatore maturo.

E'

Spezia alla ricerca di attaccanti: spunta Pavoletti

Pavoletti è l'obiettivo dello Spezia di Gotti per l'attacco: i liguri hanno effettuato un sondaggio per la punta del Cagliari, nonostante il rinnovo arrivato solo qualche settimana fa. L'alternativa è Kouame, rientrato alla Fiorentina dal prestito all'Anderlecht.

La nostra opinione. Improbabile che Pavoletti, dopo aver rinnovato il contratto e giurato fedeltà a una piazza a lui tanto cara, decida improvvisamente di tornare in Serie A. Le condizioni fisiche, peraltro, sono e saranno per i prossimi anni una perenne incognita: per i bianconeri sarebbe meglio puntare su altri giocatori.

Arrivabene: "Bremer soffiato all'Inter? Il mercato è aperto"

Calciomercato Ronaldo, offerta shock dall'Arabia: 250 milioni per due anni 14/07/2022 A 10:59