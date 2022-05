Gazzetta dello Sport, il club felsineo e Sinisa Mihajlovic sembrano destinati ad andare avanti insieme. Le situazioni riguardanti Igor Tudor) e Gabriele Cioffi) si svilupperanno verso altri orizzonti. Non ci sarà il tanto paventato effetto domino tra le panchine di metà classifica in vita del prossimo campionato di Serie A. Quanto meno, non partirà da Bologna perché, come riportato dalla, il club felsineo esembrano destinati ad andare avanti insieme. Le situazioni riguardanti Hellas Verona (che vorrebbe trattenere) e Udinese (che non andrà avanti con) si svilupperanno verso altri orizzonti.

Mihajlovic-Bologna: la volontà reciproca di proseguire insieme

Ieri, lunedì 23 maggio, in casa Bologna ha avuto l'incontro tra il tecnico serbo, il presidente Joey Saputo (che già in giornata ripartirà per gli Usa) e l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci: Sinisa, che ha ancora un anno di contratto al Dall'Ara, ha manifestato la volontà di proseguire da allenatore dei rossoblù. Sente particolarmente dentro sia il progetto tecnico che il cuore della città, che lo ha seguito con affetto nei suoi cicli di cure.

"Miha": i giovani valorizzati, la spinta dei tifosi e la possibilità di decollare

Proprio nei prossimi giorni, Sinisa è atteso al Sant'Orsola per un nuovo ciclo di terapie, dopodiché si rincontrerà in maniera definitiva coi vertici dirigenziali in cui incontrerà anche il nuovo direttore sportivo Giovanni Sartori, che si sta svincolando dalla Dea. Tra i temi toccati e decisivi nell'ambito dell'appuntamento di ieri, i tanti giovani utilizzati, i buoni risultati ottenuti, la possibilità di decollare per davvero e la volontà dei tifosi di trattenere a Bologna lo stesso Mihajlovic.

