L’indiscrezione è di quelle clamorose ed arriva dall’Inghilterra. Secondo il Telegraph, José Mourinho sarebbe in contatto con il PSG per diventare il sostituto di Mauricio Pochettino sulla panchina del club transalpino, campione di Francia. Un rumor che ovviamente sorprende perché cozza con quello che lo Special One ha dichiarato dopo la storica vittoria ottenuta con la Roma in Conference League contro il Feyenoord, e che ha permesso al club giallorosso di tornare dopo 61 anni ad aggiudicarsi un trofeo internazionale, il primo sotto l’egida UEFA.

Mou interrompe la conferenza stampa: doccia di spumante e cori

Ad

"Voglio restare qui altri due anni, anche se arriva qualcosa non mi interessa, non voglio ‘qualcosa’, voglio vincere qui. Bisogna capire ora cosa vogliono fare i nostri proprietari, nella prossima stagione perché ci sono basi per dare seguito a tutto questo”. Queste le parole a caldo dopo il triplice fischio della finale di Conference League del tecnico portoghese che sembravano chiarire tutti i dubbi riguardo alla sua permanenza nella Capitale. Il PSG però starebbe provando ad incrinare quelle certezze.

UEFA Europa Conference League José Mourinho: tutti i record dello Special One, re delle finali 25/05/2022 A 21:26

Mourinho: "Siamo qui per scrivere davvero la storia"

Perché il PSG vuole proprio Mou

La volontà del Psg di puntare sullo special one deriva da una figura in particolare, il nuovo direttore dell'area tecnica Luis Campos. Il dirigente portoghese ha già lavorato con Mourinho al Real Madrid e i rapporti sono restati ottimi dal momento che lo stesso allenatore avrebbe chiesto l'approdo di Campos allo United durante la sua esperienza inglese. La Roma per ora non trema, forte del contratto con scadenza 2024 da 7 milioni di euro a stagione. Se però i francesi dovessero fare sul serio, non si può escludere un clamoroso addio al club giallorosso.

Mou: "Stanchi di arbitri sospesi dopo errori contro di noi"

UEFA Europa Conference League Mourinho mister 100%: en-plein nelle finali europee 25/05/2022 A 07:28