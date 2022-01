Giorni caldissimi per il calciomercato italiano e internazionale. Gianluca Scamacca rimane uno degli attaccanti più ricercati sul panorama europeo, ancora di più in seguito alla chiusura della trattativa Vlahovic. Secondo "La Gazzetta dello Sport", il Borussia Dortmund avrebbe inoltrato un'offerta da 45 milioni di euro per il giocatore. Il Sassuolo avrebbe aperto alla trattativa, mentre filtrerebbe una chiusura da parte del giocatore.

Gianluca Scamacca in azione durante Sassuolo-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Scamacca starebbe aspettando l'Inter, la destinazione più gradita. I neroazzurri, dopo aver messo a segno il colpo Gosens e aver chiuso per Caicedo, non sono nella possibilità di muoversi su altre operazioni a gennaio. Sicura l'intenzione di puntare sul giocatore, invece, per giugno.

