Sven Botman sembra entusiasta della sua nuova avventura inglese. Il neo difensore del Newcastle, a lungo corteggiato anche dal Milan, ha commentato il suo arrivo in bianconero al De Telegraaf: "Alla fine, l'ambizioso progetto del Newcastle, combinato con il fatto di giocare in Premier League, è stato il fattore decisivo. Ho sognato per tutta la vita di giocare nel campionato inglese. Anche il Milan mi dava buone sensazioni, ma il Newcastle alla fine mi è sembrato un po' meglio. In Inghilterra il calcio è diverso rispetto alla Francia, tutto ruota intorno al calcio. Non sono un giocatore così famoso, ma in strada mi hanno riconosciuto e hanno voluto parlarmi. I fans mi hanno accolto calorosamente anche allo stadio e al centro di allenamento, e non sono abituato a questo"..

Botman-Newcastle, il retroscena: "Volevo gli inglesi già a gennaio"

Botman ha svelato poi altri dettagli della trattativa: "Volevo trasferirmi a Newcastle già a gennaio, perché treni come questi passano una sola volta, lo so che è un po' un cliché ma è così. Per me il Newcastle era una grande opportunità, ma il club ha voluto tenermi. Alla fine ho potuto dire addio al Lille nel modo giusto, il club lo meritava. Restare poi non era certo una punizione, perché sapevo che erano in arrivo due splendide gara con il Chelsea in Champions League". Il centrale olandese è stato prelevato dai Magpies per circa 37 milioni di euro: il fascino della Premier League ha avuto la meglio sul Milan, nonostante lo Scudetto...

Milan, Origi è arrivato: ecco l'attaccante alle visite mediche

