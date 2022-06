Sven Botman è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle United. Il club bianconero di Premier League non ha ancora reso noto la cifra dell'acquisto dal Lille. Di certo c'è che il difensore olandese classe 2000, a lungo inseguito dal Milan, abbia firmato un accordo quinquennale, fino al 30 giugno 2027. L'ex allenatore del Lille Jocelyn Gourvennec ha dichiarato, in merito: "Sven voleva il Newcastle già da gennaio, ma poi lo convincemmo a terminare la stagione in Ligue 1".

Botman ufficiale al Newcastle. Gourvennec: "Voleva la Premier già a gennaio"

Botman in mattinata aveva salutato il Lille con un messaggio sui suoi canali social: "E' stato un viaggio incredibile in questi due anni. Non posso che essere grato al Lille, che mi ha fatto vincere due trofei speciali: non lo dimenticherò mai". Al di là delle parole lodevoli, resta la scelta che fotografa le retrovie a cui è costretto, in questo periodo storico, la nostra Serie A. Soldi a fiumi da parte di un club da poco entrato nel novero dei più ricchi al mondo e la vetrina più importante: la Premier League. E tanti saluti al Milan e all'Italia...

