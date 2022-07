Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

L'Inter stringe per Bremer: lunedì l'assalto decisivo

Lunedì dovrebbe essere la giornata di Bremer all'Inter: secondo SkySport (rilanciato da Tuttosport) l'offerta dei nerazzurri è molto vicina ai 40 milioni di euro chiesti dai granata, ovvero 35 milioni, più bonus, più il cartellino di Casadei.

La nostra opinione: La volontà dell'Inter sembra ormai molto chiara: balla ancora qualche milione, ma i nerazzurri vogliono chiudere al più presto, per organizzare le visite martedì e rendere vano così un eventuale assalto della Juventus nel caso il Bayern Monaco presentasse l'offerta giusta per Matthijs de Ligt. La volontà del giocatore sembra chiara, ora basta trovare l'accordo con il Torino, che a sua volta non potrà temporaggiare ancora per molto.

Dybala si offre all'Inter: "Fai presto"

"L'Inter è ancora la priorità, ma ora c'è una dead line": così la Gazzetta dello Sport sull'affare Dybala, che rischia di diventare sempre di più il tormentone dell'estate. Dybala preme perché Zhang faccia un passo, l'argentino considera ancora l’Inter la priorità,

La nostra opinione: Più di così davvero Paulo non può fare: vuole l'Inter e non fa nulla per nasconderlo, a dispetto del suo passato a tinte bianconere. Dopotutto l'argentino si è reso conto che le sue pretese sono troppo alte per qualsiasi altra squadra - Roma, Napoli, Milan - che gli è stata accostata fino a questo momento. Solo l'Inter potrebbe - nella sua testa - soddisfare le sue richieste ed essere una buona base di ri-partenza per quelle che sono le sue mire.

Pogba: "Dybala? Ero in vacanza con lui, gli ho detto di rimanere"

Lazio: Sarri invoca Ilicic, si attende Luis Alberto

Secondo il "Messaggero", Maurizio Sarri continua a invocare Ivan Ilic, ma Lotito risponde no senza la cessione di Luis Alberto. Zielinski sarebbe il colpo ad effetto nel caso di addio di Milinkovic all'estero.

La nostra opinione: per ora la Lazio ha agito bene sul mercato, andando a prendere i giocatori che le servivano nei posti giusti, e su indicazione di Sarri. Ora serve puntellare la rosa: Cancellieri è un buon giovane, ma serve assolutamente un vice-Immobile all'altezza, e ancora un paio di esterni di qualità. Poi certo restano i nodi Luis Alberto e Milinkovic: il primo ha difficoltà a inserirsi negli schemi di Sarri, ma se deve cambiare aria deve farlo in fretta, il secondo è il "fuoriclasse" della squadra e va tenuto stretto.

