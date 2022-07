Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Bremer, assalto Juve e sgambetto Inter?

L’irruzione del Chelsea su Kalidou Koulibaly obbliga la Juve a guardare altrove per il dopo de Ligt, con l'olandese sempre più vicino al Bayern Monaco. Ad esempio proprio a Torino, dove gioca Gleison Bremer. Il 25enne brasiliano, da diverse settimane è promesso sposo dell’Inter, ma i nerazzurri prima devono fare cassa cedendo Milan Skriniar al PSG, trattativa non ancora sbloccata. Secondo Tuttosport, l’Inter e il Torino non hanno ancora trovato un’intesa e il presidente dei granata, Urbano Cairo, ha fatto capire chiaramente di volere più di 25-30 milioni per Bremer. L'asta potrebbe alzarsi a 40 e la Juventus, in caso di ricca cessione di De Ligt in Germania per una cifra tra gli 80 e i 90 milioni, si prepara a effettuare un tentativo.

La nostra opinione: la questione, dunque, è presto risolta: salvo clamorosi ribaltoni chi prima cederà De Ligt (al Bayern) o Skriniar (al PSG) guadagnerà quel vantaggio determinante per assicurarsi Bremer, eletto miglior difensore dell’ultima Serie A nell'ultima stagione.

Juve, il dopo de Ligt oltre a Bremer

Secondo la Gazzetta dello Sport, sono 5 le alternative a Bremer per il post-de Ligt: Gabriel dell’Arsenal, Pau Torres (Villarreal), sondato nei giorni scorsi e sempre in lista assieme ai vari Kimpembe (PSG), Akanji (Borussia Dortmund) e Badiashile (Monaco). L’ex Lille non è più intoccabile per i Gunners, pronti a sacrificarlo per una cifra intorno ai 40-50 milioni. La stessa cifra chiede il Villarreal per Pau Torres. L'arrivo di Skriniar al PSG potrebbe spingere verso l'uscita Kimpembe, quotazione gestibile tra i 25 e i 35 milioni, soprattutto nell'ottica di un possibile scambio con Moise Kean o Adrien Rabiot. Benoit Badiashile, difensore francese del Monaco, ha una valutazione di una trentina di milioni. Infine Manuel Akanji, difensore dal 2018 a Dortmund: è una via meno blasonata ma forse più fattibile se la valutazione del Borussia si attesta sui 20-25 milioni, complice il contratto in scadenza nel 2023.

La nostra opinione: è una scelta molto delicata in casa Juve. L'addio a Chiellini e, soprattutto, la possibile partenza di de Ligt, arrivato a Torino proprio per seguire le orme dell'azzurro, ha scombussolato i piani di Cherubini e del suo staff.

Dybala, la Roma si muove

Mourinho continua a spingere per Paulo Dybala, la Roma non può più far finta di niente e si prepara ad affrontare il colpo che finora non ha potuto prendere in considerazione. Secondo il Corriere dello Sport, Tiago Pinto, impegnato a Milano per le cessioni e per il caso Zaniolo, sta valutando l’affare a costo zero ma con commissioni importanti e con un ingaggio che a oggi sembra fuori dalla portata della società giallorossa. Dybala, dal canto suo, dopo le richieste iniziali che hanno spaventato i club interessati è disposto anche ad abbassare le pretese per accasarsi il prima possibile in un nuovo club. Mercoledì in Argentina (TycSports) si è parlato di una proposta d’ingaggio da parte della Roma di circa 6 milioni di euro netti a stagione: sebbene il tempo stringa il club giallorosso non si è ancora spinto a contatti ufficiali con l’entourage dell’attaccante.

La nostra opinione: dopo la vittoria in Conference League che ha dato entusiasmo ad ambiente e tifosi, la Joya è l’elemento giusto per aiutare a colmare il gap con le big della Serie A. Al di là dello stipendio di Dybala, lo scoglio è anche rappresentato dalle commissioni agli agenti visto che i Friedkin hanno fissato un tetto massimo che non va oltre il 10% dello stipendio dei calciatori in entrata. Con Dybala si potrà fare un’eccezione?

