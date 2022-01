Inter, accordo con Bremer per l'estate

Non solo Gosens : secondo il 'Corriere dello Sport', l'Inter ha raggiunto un accordo di massima con il Torino per Bremer. Ora andrà convinto il club granata. I nerazzurri non sono disposti ad andare oltre certi limiti di spesa, attorno ai 20 milioni.

La nostra opinione. Gran campionato, quello di Bremer. Un pilastro del bel Torino di Ivan Juric. E gran colpo quello dell'Inter, se il club nerazzurro riuscisse ad anticipare la concorrenza e a mettere le mani sul centrale brasiliano, ormai a proprio agio in Serie A e perfetto per la difesa a tre.

Bremer esulta con Pobega per un gol durante Torino-Udinese - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Verre all'Empoli: giovedì le visite mediche

Valerio Verre lascia la Sampdoria e approda all'Empoli: secondo 'Tuttomercatoweb', l'ex centrocampista del Verona effettuerà domani le visite mediche con il club toscano, che ha chiuso per il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione. Altro innesto interessante per una formazione che punta a stabilizzarsi a metà classifica. Verre non avrà il posto assicurato nella formazione titolare di Andreazzoli, ma costituirà un'alternativa da tenere in considerazione ai vari Zurkowski, Bandinelli, Henderson e Bajrami.

Verre segna il gol del 2-1 della Sampdoria sul Torino Credit Foto Imago

La Salernitana vuole anche Zarate

Mentre attende di capire gli sviluppi dell'operazione Diego Costa, la Salernitana punta anche su Mauro Zarate. A riportarlo è il quotidiano argentino Olé. L'ex attaccante di Lazio e Fiorentina è attualmente svincolato dopo aver giocato con i brasiliani dell'America Mineiro.

La nostra opinione. Zarate ha ormai chiuso con il calcio europeo. A marzo compirà 35 anni e sta vedendo avvicinarsi a grandi passi la conclusione della carriera. La Salernitana si limiti a Diego Costa.

Mauro Zarate - Boca Juniors-Independiente - Superliga 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Confermato: Süle sul mercato da luglio

Niklas Süle ha ufficialmente deciso di non rinnovare il proprio contratto col Bayern, in scadenza il prossimo 30 giugno. L'amministratore delegato del Bayern, Oliver Kahn, ha confermato: "Gli abbiamo fatto un'offerta, ma non l'ha accettata. Vuole andarsene alla fine della stagione".

La nostra opinione. Süle, a Monaco di Baviera, ha conquistato tutto quello che c'era da conquistare: campionati, coppe, la Champions League del 2020. Ed è dunque naturale che voglia aprire un nuovo ciclo. Questione di stimoli. Chi lo prenderà a zero euro farà un affarone.

Niklas Süle con la maglia del Bayern Credit Foto Getty Images

Il Newcastle mette le mani su Bruno Guimarães

Il Newcastle ha trovato un accordo con il Lione per il centrocampista brasiliano Bruno Guimarães e verserà nelle casse dei francesi 40 milioni di euro. L'OL ha smentito ufficialmente un accordo, ma la fumata bianca è destinata ad arrivare a breve.

La nostra opinione. Centrocampista del presente e del futuro, un colpo per l'oggi e per il domani. Il Newcastle saudita inizia a fare sul serio. In caso di salvezza in Premier League, potrebbe costruire una rosa interessante già dalla prossima stagione.

