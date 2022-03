Frank Kessie , il centrocampistas blaugrana Sergio Busquets, intervistato al programma Tù Diràs, di RAC1, li allontana definitivamente. Ecco le parole dello spagnolo sull'ex Atalanta: Se ci fossero ancora dubbi sull'approdo di al Barcellona nella prossima stagione , il centrocampistas blaugrana, intervistato al programma Tù Diràs, di RAC1, li allontana definitivamente. Ecco le parole dello spagnolo sull'ex Atalanta:

"Deve adattarsi al gioco di Xavi che l'ha visto e ha dato l'ok per il trasferimento. Sono contento che il Barça si stia riprendendo, che i giocatori scelgano di venire da noi. L'ho visto giocare, è forte fisicamente, perde pochi palloni, sa impostare, tiene bene il pallone... sono sicuro che farà bene e ci aiuterà".

Ad

Sul momento del Barcellona

Calciomercato Donnarumma-Juve, ritorno di fiamma. Inter, pressing su Bremer UN' ORA FA

"Penso che si stia costruendo qualcosa di grande. Se l'economia ce lo consente, possiamo fare dei buoni acquisti per completare questa squadra che abbiamo pianificato molto bene: ci sono molti giovani che hanno un livello alto. Penso che manchino giocatori che facciano la differenza in attacco, che è quello per cui è fatto il calcio oggi, per fare gol e per lottare. Non so se Xavi, il presidente e la dirigenza stanno pensando ad un grande colpo, ma so che saremo lì dove il club merita di lottare per vincere tutto".

Sul ritorno di Messi

"Sì, mi piacerebbe, ma è molto difficile perché ha un contratto con un'altra squadra e è molto difficile per come se ne è andato da qui. Xavi dice che le porte sono aperte per lui, è un amico. Se viene, saremmo felici".

Calabria: "Balotelli come Messi? Messi è il più forte di sempre"

Calciomercato Durata e numero di operazioni: prestiti, cosa cambia da luglio 10 ORE FA