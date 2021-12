Cagliari scatenato in queste ore. Dopo l’arrivo in prestito secco del difensore dell’Atalanta Mattia Lovato (già in Sardegna e sottoposto in queste ore alle visite mediche con il benestare della dirigenza della Dea), per Walter Mazzarri è in arrivo anche un altro rinforzo: Riccardo Calafiori.

Maitland-Niles, data anche questa come ormai per definitiva. Roma e Cagliari hanno infatti già raggiunto l'intesa per un prestito secco. In questo caso documenti già pronti, ma Roma in semplice attesa di comprendere la conclusione della trattativa in entrata legata all’arrivo dall’Arsenal dell’esterno

Rinforzi in difesa per Mazzarri

Viste le partenze di Godin e Caceres, che erano finiti all’angolo nelle ultime settimane, Cagliari che si rinforza dietro. Con Lovato arriva un centrale mentre con Calafiori un esterno. L’atalantino viene da una stagione con poco spazio. Dopo il gran campionato l’anno scorso a Verona, Lovato ha messo insieme 7 presenze nelle file dei bergamaschi, fra cui il secondo tempo a Old Trafford contro il Manchester United e le due da titolare consecutive in campionato con Udinese e Sampdoria. L'ultima apparizione è stata proprio alla Sardegna Arena lo scorso 6 novembre: 6 giorni più tardi, a Dublino, l'infortunio nell'Italia Under 21, la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra da cui il giocatore è ora guarito.

Calafiori invece in questa prima parte di campionato è sceso in campo nove volte tra Conference League e Serie A, fornendo anche due assist alla squadra. Meno fortunato invece nella stagione precedente, prima colpito dal Covid-19 e poi fermo a causa di un infortunio al bicipite femorale.

