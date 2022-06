Nicolò Rovella, il trascinatore di questa Under 21, giocatore già acquistato dalla Juventus la scorsa stagione dal Genoa per 18 milioni e che si unirà ora ai bianconeri. Non sono inseriti anche giocatori come Udogie, Bellanova e Cambiaso, tutti già protagonisti delle trattative estive dei grandi club. Periodo deludente per la Nazionale di Mancini , ma fortunatamente qualche buona notizia in chiave azzurra arriva dall'Under 21 di Nicolato che si è qualificata per l'Europeo di categoria 2023 . Tra la cinquantina di giocatori convocati nell'arco di tutto il girone, alcuni hanno sfruttato maggiormente l'occasione per mettersi in luce. Abbiamo selezionato 5 talenti da seguire per il futuro, anche in ottica mercato. Fuori lista, il trascinatore di questa Under 21, giocatore già acquistato dalla Juventus la scorsa stagione dal Genoa per 18 milioni e che si unirà ora ai bianconeri. Non sono inseriti anche giocatori come Udogie, Bellanova e Cambiaso, tutti già protagonisti delle trattative estive dei grandi club.

Mancini cerca il lato positivo: "Che bravi Gnonto e Scalvini!"

Ad

Marco Carnesecchi (Atalanta)

UEFA Nations League Italia, vietato piangersi addosso: ecco l'11 da cui ripartire 9 ORE FA

Il portiere classe 2000 è il giocatore di maggiore valore della Serie B 2021/2022 secondo Transfermarkt. Una stagione straordinaria con la Cremonese culminata con la promozione nella massima serie. È stato lui il titolare della Nazionale fino all'infortunio patito la scorsa settimana contro la Svezia. Una lussazione alla spalla che lo ha costretto all'operazione e che potrebbe influire sul suo mercato visti i probabili 4 mesi di stop.

Destinazione: il portiere rientra all'Atalanta dopo il prestito alla Cremonese. La Lazio ha scelto lui come successore di Strakosha, ma non c'è ancora l'accordo con i bergamaschi. La richiesta è di 12 milioni, Lotito vuole uno sconto considerando anche l'infortunio. L'affare si potrebbe chiudere in prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni e il 20% sulla futura rivendita all'Atalanta.

Marco Carnesecchi - Italia-Montenegro Qualificazioni Europei Under 21 2023 Credit Foto Getty Images

Fabiano Parisi (Empoli)

In un mercato caldo per gli esterni di difesa, un interessante nome low cost è quello di Parisi. Il terzino è esploso all'Empoli collezionando 25 presenze nell'ultima Serie A. Con la maglia dell'Italia ha giocato sia nel tradizionale ruolo di terzino sinistro sia come quinto di centrocampo. Abile nella sovrapposizione, si tratta di un giocatore moderno adatto a coprire entrambe le fasi.

Destinazione: Il Ds Corsi ha espresso il desiderio di trattenere Parisi, ma gli interessamenti sono tanti. La Fiorentina fa sul serio per il 21enne, essendo alla ricerca di un vice-Biraghi. Nelle ultime settimane c'erano stati dei sondaggi di Inter e Napoli. I toscani hanno fissato la base d'asta a 10 milioni di euro.

Lecce-Empoli, Serie B 2020-2021: Fabiano Parisi (Empoli, magliaazzurra), contrastato da Claud Adjapong (Lecce) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Caleb Okoli (Atalanta)

Difensore centrale dalla grande fisicità, il classe 2001 si è fatto notare con la maglia della Nazionale per la sua autorità nella retroguardia. Pericolo costante nelle mischie offensive, rappresenta un centrale in stile Premier League. Anche lui protagonista della promozione della Cremonese arrivando in prestito dall'Atalanta.

Destinazione: l'Atalanta non riscatterà Demiral e per la difesa di Gasperini verrà testato proprio Okoli nel corso del ritiro estivo. La squadra bergamasca non vuole comunque cedere il giocatore a titolo definitivo e mantiene alta la valutazione, intorno ai 15 milioni. Potrebbe ripartire solo in prestito: su di lui c'è ancora la Cremonese, ma Torino e Verona sono pronte ad inserirsi.

Samuele Ricci (Torino)

Insieme a Rovella rappresenta la spina dorsale dell'Under 21 di Nicolato. Giocatore di grande qualità e visione di gioco, è una delle speranze più concrete per il futuro della Nazionale e Mancini lo sa bene, avendolo fatto debuttare nel match di Nations League contro la Germania. Ha espresso le sue qualità nell'Empoli tanto da richiamare l'interesse di Juric che ha anticipato il suo approdo a Torino già a gennaio. Con la maglia granata può fare l'ultimo step per diventare un centrocampista di livello europeo.

Destinazione: in questo caso il futuro è già certezza. Il Torino lo ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto dall'Empoli a gennaio. Riscatto scattato puntualmente il primo giugno con i granata che hanno versato 8 milioni (+ 2 di bonus) ai toscani. Scelta precisa di Juric con cui ha trovato spazio negli ultimi mesi.

Samuele Ricci e Marten De Roon durante Atalanta-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Nicolò Cambiaghi (Atalanta)

Chi si aggiudicherà Cambiaghi nella prossima sessione di mercato farà quasi certamente un affare. Giocatore molto duttile, può svariare su tutto il fronte d'attacco. Ha avuto modo di crescere nell'ultima stagione al Pordenone, mettendo a referto 7 gol e 5 assist in 36 presenze. Può agire da ala sinistra, da seconda punta e all'occorrenza da attaccante centrale. Il migliore in campo nelle ultime due partite dell'Under 21 giocate al fianco di Pellegri.

Destinazione: ennesimo talento di proprietà dell'Atalanta, Cambiaghi ha su di se gli occhi di diversi club. L'Empoli segue da diverso tempo l'attaccante, ma negli ultimi giorni si sono avvicinate anche Monza, Cremonese e Lecce. In Serie B è forte l'interesse del Bari. Trattative al momento impostate su prestiti, con l'Atalanta consapevole del valore in prospettiva del calciatore.

Mancini: "Il 2-5? Già a Bologna pensavo di perdere così"

UEFA Nations League Germania-Italia 5-2 ma non solo: le 11 peggiori sconfitte della Nazionale 10 ORE FA