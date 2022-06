Nell’udienza preliminare sul caso Suarez , la Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per quanto concerne gli esami 'farsa' per la conoscenza dell’italiano sostenuto dal giocatore all’Università per Stranieri di Perugia, per chiedere poi il tesseramento alla Juventus nell'estate del 2020. Rinvio a giudizio per tutti tranne che per l'avvocato della Juventusper la quale è stato chiesto il proscioglimento dalla stessa Procura dal procuratore Raffaele Cantone e dal sostituto procuratore Paolo Abritti.