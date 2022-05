la Salernitana inizia a preparare il mercato estivo. Da alcune ore circolano rumors su un possibile tentativo di prendere Edison Cavani - attaccante uruguagio in scadenza di contratto con lo United e libero a parametro zero, per dare ai tifosi un premio per l'inossidabile fedeltà ed entusiasmo con cui hanno seguito la squadra. A Il Mattino, ha parlato il presidente Danilo Iervolino che ha spiegato meglio la situazione: Dopo aver centrato una salvezza clamorosa Da alcune ore circolanosu un- attaccante uruguagio in scadenza di contratto con lo United e libero a parametro zero, per dare ai tifosi un premio per l'inossidabile fedeltà ed entusiasmo con cui hanno seguito la squadra. Ache ha spiegato meglio la situazione:

"Se Cavani vuole casa ad Amalfi decisamente l'avrà. Cavani è una suggestione venuta a noi quasi come un sogno. È un giocatore ambito dalle squadre più importanti d'Europa, vuole giocare la Champions, però le porte della Salernitana comunque restano aperte perché per me è un giocatore straordinario.

Ad

Calciomercato Salah si toglie dal mercato: "Resto a Liverpool anche l'anno prossimo" 2 ORE FA

"Nessun contatto ma se vuole giocare in una città tranquilla e per una tifoseria unica ci siamo"

"Non c'è stato un contatto, io ho solamente espresso il mio grande apprezzamento perché lo ritengo la prima punta più forte in questo momento in circolazione. È svincolato, ama il nostro territorio, se non vuole più le pressioni di giocare una Champions League ma vuole stare in una città tranquilla, straordinaria, con una tifoseria unica, è una suggestione che accarezziamo. Per noi l'anno prossimo l'obiettivo è quello di avere una permanenza tranquilla e quanto più duratura possibile in Serie A. Stiamo pensando a una squadra soprattutto di giovani, ma anche di persone di esperienza".

La pista sembra complicata ma sognare non costa nulla...

Ribery si presenta alla Salernitana: "Obiettivo salvezza tutti insieme"

Calciomercato Kessié, addio al Milan: "Scudetto modo migliore per lasciare" 4 ORE FA