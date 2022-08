Chelsea e Inter per il passaggio di Casadei ai Blues, il centrocampista romagnolo è in partenza per Londra dove effettuerà le visite mediche di rito prima della firma del nuovo contratto col Chelsea. Il classe 2003 ha trovato un accordo di sei anni con il club britannico. Dopo l'accordo trovato traper il passaggio diai, il centrocampista romagnolo è in partenza per Londra dove effettuerà le visite mediche di rito prima della firma del nuovo contratto col Chelsea. Il classe 2003 ha trovato un accordo di sei anni con il club britannico.

Se mi aspettavo il Chelsea? Io sono pronto, sempre. Sono emozionato. [Cesare Casadei all'aeroporto di Linate]

Un investimento importante per il Chelsea che pagherà 15 milioni più 5 di bonus per prendere il centrocampista in arrivo dalla Primavera dell'Inter. I nerazzurri incasseranno quindi una bella somma per Casadei, ma è giusto lasciare andare così un giocatore così promettente?

