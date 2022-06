Per Loris Karius, il momento in cui tutto è cambiato è stato nel 2018 a Kiev durante la finale di Champions League persa 3-1 dal suo Liverpool contro il Real Madrid. Il portiere dei Reds era stato sfortunato protagonista di due errori gravi che avevano consegnato la Coppa dalle grandi orecchie ai Blancos. "La squadra ha perso per colpa mia. Mi dispiace per il club, per tutti. Se potessi tornare indietro...", aveva detto Karius subito dopo la partita. Peccato che tornare indietro è impossibile e così tocca guardare al presente. Come spesso accade, la vita prima o poi ti riconsegna alle sfide che non hai superato e, così, Parco dei Principi va in scena nuovamente il match tra Reds e Merengues. Ci sono storie, episodi e partite che cambiano per sempre, in negativo o in positivo, la carriera di un calciatore.persa 3-1 dal suo Liverpool contro il Real Madrid. Iche avevano consegnato la Coppa dalle grandi orecchie aiaveva detto Karius subito dopo la partita. Peccato cheCome spesso accade, la vita prima o poi ti riconsegna alle sfide che non hai superato e, così, sabato 28 maggio alva in scena nuovamente il match tra

Loris Karius Credit Foto Getty Images

Mi dispiace per il club, per tutti. Se potessi tornare indietro...

Klopp: "Spero che trovi una squadra"

dal 2018 tutto è cambiato. Fa parte ancora della rosa del Liverppol ma quest'anno non ha giocato nemmeno un minuto. Dietro il titolarissimo Allisson c'è Caoimhin Kelleher e, come confermato anche da Jurgen Klopp, per lui non c'è spazio: "Non sta facendo nulla di male, è in ottima forma e si sta allenando duramente, gli auguro il meglio, spero che trovi un club". Nella stagione 2017-18 era in competizione con Simon Mignolet ed era riuscito a conquistare il posto da titolare fino alla per colpa di un duro scontro di gioco con Sergio Ramos che lo aveva lasciato intontito prima di commettere i due errori. Purtroppo per KariusFa parte ancora della rosa del Liverppol ma quest'anno non ha giocato nemmeno un minuto. Dietro il titolarissimo Allisson c'è Caoimhin Kelleher e, come confermato anche da Jurgen Klopp, per lui non c'è spazio: "". Nella stagione 2017-18 era in competizione con Simon Mignolet ed era riuscito a conquistare il posto da titolare fino alla sciagurata notte contro il Real Madrid dove tutto sarebbe cambiato, qualcuno dice ancheprima di commettere i due errori.

Cos'è successo dopo gli errori di Kiev?

Dopo quella finale, Karius ha giocato in prestito per due anni al Besiktas dove, come se non bastasse, è entrato in conflitto con il club turco a causa di una serie di mancati pagamenti. E, successivamente, è passato sempre in prestito all'Union Berlino per poi fare ritorno al Liverpool dove è in rosa con un ruolo secondario, trascorrendo parecchio tempo in palestra ma senza praticamente scendere mai in campo. La notizia di oggi è che si ritrova senza squadra, dopo che il suo contratto con i Reds è scaduto: pensate, lascia il Liverpool dopo 1475 dall'ultima partita giocata con la sua maglia.

Ancelotti: "Siamo motivati, stiamo per giocare la partita più bella del mondo"

