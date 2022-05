Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il fondo americano RedBird Capital si è inserito ormai da giorni nella trattativa tra Elliott e Investcorp, da mercoledì non più esclusiva. Il Corriere della Sera ha titolato così nelle pagine dedicate allo sport: "La partita doppia del Milan. RedBird ha piazzato il sorpasso". La motivazione principale sarebbe la garanzia di un pagamento più sicuro e convincente da parte degli americani per Elliott, a fronte di Investcorp che sta cercando di impostare un'offerta molto articolata tra investimenti propri e finanziamenti o prestiti.

Il consorzio guidato da Todd Boehly, coproprietario dei Los Angeles Dodgers di baseball e fondatore di Eldridge Industries, ha firmato un contratto per l’acquisto del Chelsea per circa 5 miliardi di euro. Per entrare in vigore dovrà essere approvato dalla Premier League e dal Governo britannico. "La cessione - si legge in una nota del club - sarà finalizzata alla fine di maggio in attesa di tutte le autorizzazioni necessarie". Si chiude così l’era di Roman Abramovich . Nella cordata ci sono anche l’altro proprietario dei Dodgers, Mark Walter, il miliardario svizzero Hansjörg Wyss e il promotore immobiliare britannico Jonathan Goldstein. Il consorzio ha come maggior azionista la società di private equity statunitense Clearlake Capital. L’interesse del miliardario inglese Sir Jim Ratcliffe non è stato preso in considerazione perché arrivato dopo i termini.