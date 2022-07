Kalidou Koulibaly con una maglia diversa da quella del Napoli: fa un po' strano, ma da oggi è realtà. Il Chelsea ha annunciato ufficialmente l'ingaggio del centrale senegalese, che a un anno dalla scadenza del proprio contratto con i partenopei, e senza il desiderio di rinnovare, ha deciso di provare una nuova esperienza lontano dall'Italia. con una maglia diversa da quella del Napoli: fa un po' strano, ma da oggi è realtà. Ilha annunciato ufficialmente l'ingaggio del centrale senegalese, che a un anno dalla scadenza del proprio contratto con i partenopei, e senza il desiderio di rinnovare, ha deciso di provare una nuova esperienza lontano dall'Italia. Dopo l'accordo delle scorse ore , e aver superato le visite mediche, Koulibaly ha firmato per 5 anni con il Chelsea.

Ad

Calciomercato Suarez al Milan? Koulibaly è del Chelsea 13/07/2022 A 17:55

"Sono felice"

"Sono molto felice di essere qui con questa squadra al Chelsea", ha detto Koulibaly. "È una grande squadra e il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Il Chelsea è arrivato per primo a prendermi nel 2016 ma non ce l'abbiamo fatta. Ora, quando sono venuti da me, l'ho accettato perché volevano davvero che andassi in Premier League a giocare per loro. Quando ho parlato con i miei buoni amici Edou e Jorginho, hanno reso la mia scelta più facile, quindi sono davvero felice di essere qui oggi".

GRAZIE KALIDOU

Ciao Kalidou,

abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni vivendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria.

Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo, con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con la maglia azzurra… E' STORIA.

Il tuo valore lo hai mostrato non solo in campo, ma anche nelle battaglie sociali, per le quali ci siamo impegnati insieme. In particolare contro la piaga del razzismo, per una società più giusta e solidale.

Per la società, i tifosi e la città sei e sarai sempre un esempio da seguire perchè Kalidou Koulibaly resterà uno di noi. Un uomo che vive la propria vita con impegno e serietà professionale.

Le nostre strade si dividono. Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua.

Il Napoli

Le cifre dell'operazione

40 milioni di euro, comprensivi di bonus, è la somma che il Chelsea ha accettato di pagare al Napoli per avere Koulibaly. Mentre, come detto, l'ormai ex azzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027: guadagnerà 10 milioni netti più bonus a stagione. Il Napoli evita dunque di perdere Koulibaly a parametro zero tra 12 mesi, ma al contempo indebolisce ulteriormente una rosa che ha già perso Insigne e (forse) Mertens. Basterà l'arrivo di Ostigard per tappare la falla in difesa?

De Laurentiis: "Spalletti? Tecnico formidabile e persona seria"

Calciomercato Koulibaly è a Londra: giovedì le visite con il Chelsea 13/07/2022 A 14:36