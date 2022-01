Romelu Lukaku si scusa pubblicamente con tutto l'universo Chelsea, tifosi in primis. Il centravanti belga ha infatti parlato ai canali ufficiali del club londinese, cercando di gettare acqua sul fuoco dopo ll'intervista rilasciata negli scorsi giorni a Sky Sport Italia, dove ha lanciato messaggi d'amore all'Inter nemmeno troppo velati palesando un certo pentimento nell'aver lasciato i nerazzurri per il suo attuale club di appartenenza:

Le scuse

"Sono dispiaciuto per il dispiacere che ho causato. Sapete il legame che ho con questo club, sin dalla mia adolescenza. Capisco perfettamente la vostra delusione e so che adesso dipende da me riconquistare la vostra fiducia e farò del mio meglio per mostrare il mio impegno ogni giorno al campo di allenamento e in partita. Mi scuso con l'allenatore e l'ho fatto anche con i miei compagni di squadra e con la dirigenza, perché penso che non fosse il momento migliore e adesso voglio voltare pagina, guardare avanti e iniziare a pensare a vincere le partite a aiutare la squadra con le migliori prestazioni possibili".

Dopo il chiarimento avuto con la dirigenza e soprattutto col tecnico Tuchel, il belga è stato reintegrato nel gruppo e sarà della partita per il prossimo impegno del Chelsea, nel derby contro il Tottenham in programma domani e valevole per l'andata delle semifinali di Carabao Cup.

Tuchel: "Lukaku è un nostro giocatore, siamo contenti di averlo"

