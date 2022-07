Chelsea mette a segno il primo colpo del proprio mercato estivo: è ufficiale l'arrivo dal Manchester City di Raheem Sterling, che martedì aveva effettuato le visite mediche e oggi ha firmato il proprio contratto, raggiungendo immediatamente la nuova rosa nel ritiro precampionato di Los Angeles. In attesa di concludere ufficialmente l'acquisto dal Napoli di Kalidou Koulibaly , ilmette a segno il primo colpo del proprio mercato estivo:, che martedì aveva effettuato le visite mediche e oggi ha firmato il proprio contratto, raggiungendo immediatamente la nuova rosa nel ritiro precampionato di Los Angeles.

Contratto di 5 anni per Sterling, che nelle scorse ore aveva già salutato il City con un post sui social, confermando di fatto il suo trasferimento al Chelsea. L'attaccante della nazionale inglese lascia Manchester dopo 7 anni dal suo arrivo dal Liverpool, datato 2015. L'operazione tra i due club è stata raggiunta sulla base di 53 milioni di euro più altri 12 di bonus.

Le prime parole di Sterling

"Innanzitutto è un piacere essere qui. Ho già vinto molto nella mia carriera, ma c'è ancora molto da ottenere e non vedo l'ora di farlo con la maglia del Chelsea, sotto la gestione di Thomas (Tuchel, nda).

Londra è la mia casa e il luogo in cui tutto è iniziato per me, e ora è incredibile avere l'opportunità di giocare davanti ai miei amici e alla famiglia ogni due settimane allo Stamford Bridge. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi.

Non vedo l'ora di iniziare e far parlare il campo".

