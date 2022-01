Romelu Lukaku si è scusato con il Chelsea e con Thomas Tuchel dopo Il caso è rientrato. Almeno dal punto di vista ufficiale.dopo l'incredibile intervista rilasciata la scorsa settimana a 'Sky', una serie di dichiarazioni d'amore nei confronti dell'Inter che avevano indispettito e non poco il club inglese, tanto da portare alla mancata convocazione del centravanti belga per la sfida di due giorni fa contro il Liverpool.

Ad

effetti positivi per il Chelsea. L'ex nerazzurro ha fatto mea culpa per le parole di giovedì scorso, riportando la situazione a un livello di normalità. Tutto risolto, dunque, come spiegato dal manager tedesco durante la conferenza stampa di vigilia della gara di League Cup contro il Tottenham, in programma domani sera. L'incontro (programmato) andato in scena ieri tra Tuchel e Lukaku ha sortito. L'ex nerazzurro ha fatto mea culpa per le parole di giovedì scorso, riportando la situazione a un livello di normalità. Tutto risolto, dunque, come spiegato dal manager tedesco durante la conferenza stampa di vigilia della gara di League Cup contro il Tottenham, in programma domani sera.

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 20 ORE FA

"Ha chiesto scusa e domani sarà tra i convocati. Non è stata una cosa intenzionale, l'importante è questo. Il suo non è stato un comportamento contro la squadra, non lo è mai stato. Non è una vicenda grossa come qualcuno vorrebbe far credere. Non è nemmeno leggera, ma lo è in maniera sufficiente da rimanere calmi, accettare le sue scuse e guardare avanti.

Romelu è cosciente di ciò che ha provocato e avverte la responsabilità di porvi rimedio, anche se qualche conseguenza potrebbe esserci, è chiaro. Siamo felici che sia un nostro giocatore e lo proteggeremo. Il suo impegno non è mai mancato, non ho mai avuto dubbi in proposito, ed è per questo che sono rimasto sorpreso da quell'intervista. È un ragazzo molto emotivo, non dobbiamo puntare il dito nei suoi confronti ma adattarci. Ha creato un po' di scompiglio, ma non ci sono dubbi sul suo impegno totale verso la squadra".

Lukaku, dunque, tornerà a disposizione di Tuchel e del Chelsea nel derby contro il Tottenham. Gara speciale, ça va sans dire. Perché di fronte, sulla panchina dei rivali, ci sarà quell'Antonio Conte che nell'estate del 2019 pretese e ottenne l'acquisto del belga dal Manchester United, poggiando su di lui e sui suoi muscoli l'impalcatura della squadra campione d'Italia qualche mese fa. Giusto per non far sparire completamente la voglia di Inter.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio UN GIORNO FA