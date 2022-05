Karim Adeyemi, 20 anni giovane attaccante tedesco che la dirigenza del Borussia ha prelevato dal Salisburgo dove nella stagione in corso ha realizzato 22 gol e 6 assist in 35 presenze, laureandosi anche capocannoniere della massima serie austriaca. Nel giorno in cui Borussia Dortmund e Manchester City hanno di fatto ufficializzato il passaggio di Erling Haaland alla corte di Pep Guardiola , il club giallonero mostra di aver già voltato pagina presentando il nome di colui che sarà chiamato a sostituire il gigante norvegese e, possibilmente, a non far rimpiangerlo. Già perché il BVB ha un nuovo giovanissimo bomber:, 20 anni giovane attaccante tedesco che la dirigenza del Borussia ha prelevato dal Salisburgo dove nella stagione in corso ha realizzato 22 gol e 6 assist in 35 presenze, laureandosi anche capocannoniere della massima serie austriaca.

Adeyemi, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano è costato al Dortmund una cifra vicina al 38 milioni di euro, nonostante la giovane età è già dal settembre 2021 nel giro della nazionale maggiore tedesca del ct Flick e con la quale al debutto assoluto – da subentrato – ha anche segnato il suo primo gol, nel rotondo 6-0 contro l’Armenia in un match delle qualificazioni Mondiali 2022.

Sin da bambino sono sempre stato affascinato dal calcio veloce del Borussia – ha dichiarato Adeyemi, a margine del comunicato stampa – e non ho appena sono venuto a conoscenza del loro interesse, non ho avuto il benché minimo dubbio a riguardo. Ho firmato un contratto lungo perché sono convinto che giocheremo un calcio entusiasmante e che ci permetterà di vincere dei trofei nel medio-lungo termine”.

Per il Dortmund si tratta del terzo acquisto della campagna estiva dopo gli arrivi del difensore centrale del Bayern Niklas Süle e del difensore 22enne del Friburgo Nico Schlotterbeck.

Chi è Karim Adeyemi

Classe 2002, tedesco ma con origini nigeriane e rumene, il giovane Karim muove i primi passi nel TSV Forstenried per poi trasferirsi nel vivaio del Bayern Monaco. La parentesi però dura pochi mesi perché il rendimento scolastico non è all’altezza degli standard e anche l’attitudine e qualche comportamento sopra le righe convince il club bavarese a liberarsene. Adeyemi dopo questa batosta riparte dal Spielvereinigung Unterhaching, compagine di terza divisione tedesca, dove matura e prosegue a segnare con una continuità impressionante. Nel 2018 alla porta del presidente Schwabl, bussa il Salisburgo, club dove anche Haaland ha mosso i primi passi prima di trasferirsi nel gennaio 2020 proprio al Borussia Dortmund.

Il club austriaco controllato dalla Red Bull, gira il 16enne al Liefering (club satellite che milita in Serie B austriaca) dove si fa le ossa per un anno e mezzo. Nel corso della sessione invernale di mercato del campionato 2019/20 torna al Salisburgo e inizia a stupire. Nonostante i soli 20 anni, nell’ultima stagione fra campionato, coppa nazionale e Champions League ha realizzato 23 gol e 8 assist contribuendo anche alla storica qualificazione del Salisburgo agli ottavi di UCL.

Devastante in campo aperto, dotato di un ottimo dribbling, di un accelerazione bruciante e di un sinistro molto educato, Adeyemi ha contribuito anche alla vittoria dell’Europeo U21 della Germania. Deve migliorare il destro. Rispetto ad Haaland è completamente una tipologia differente di centravanti ma nel Dortmund, dove i giovani sanno forgiarli, può fare il definitivo salto di qualità e – perché no – riuscire a non far rimpiangere il gigante Erling.

