Endrick. Non parliamo di un professionista, perché non ha neanche 16 anni, e firmerà il suo primo contratto da 'grande' non prima del 21 luglio 2022. Vi ricordate l'Italia Campione del mondo? Era il 9 luglio 2006 ed Endrick non era ancora nato. Beh, nonostante abbia solo 15 anni sta già facendo impazzire le grandi d'Europa che vorrebbero accaparrarselo in breve tempo. Anche perché il giovane attaccante del Palmeiras ha già fatto vedere grandi numeri: 170 gol nelle giovanili dei Verdão e la Copa São Paulo de Futebol Júnior appena conquistata con 6 gol in 7 partite, dove ha avuto anche il riconoscimento di miglior giocatore del torneo. Pensate, non ha ancora debuttato in prima squadra, ma la sua valutazione è già di circa 45 milioni di euro. Il Palmeiras, però, vuole fare le cose con calma e l'allenatore Abel Ferreira ha deciso di non portarlo al Mondiale per club dove i brasiliani cercano un clamoroso successo, ma senza la nuova pepita d'oro: "Ha 15 anni, più che al Mondiale per club dovrebbe andare a Disneyland con la famiglia". Sarà, ma Real Madrid, Barcellona e Manchester City sono già in coda per prenderlo.

Gli inizi alla fondazione Gol de Letra e i rifiuti di São Paulo e Santos

Endrick è nato in una famiglia povera e muove i primi passi nella Fondazione Gol de Letra, ente benefico che mette in piedi piani di istruzione combinandoli con la possibilità di giocare a calcio per i bambini provenienti da famiglie finanziariamente svantaggiate. Qui, Endrick mostra già il suo gran talento e diverse squadre di nome vengono a vederlo all'opera. La prima che si accorge di lui è il São Paulo ma, dopo un provino, i Tricolor lo scartano. No, non perché non abbia talento, quello c'è e ce n'è e tanto, ma per una questione economica. Per i ragazzini, infatti, il club deve comunque fornire un “pacchetto economico” alla famiglia del giocatore e il São Paulo ha così rifiutato le richieste presentate dalla famiglia dell'attaccante che, all'epoca, aveva 10 anni. Così è stato anche per il Santos, arrivato poco dopo che, pur apprezzando le qualità di Endrick, ha deciso di passare non volendo effettuare questo tipo di investimento.

Al Palmeiras... Grazie a Youtube!

A 11 anni, però, Endrick ha comunque la sua occasione. Arriva il Palmeiras che soddisfa, invece, le richieste della famiglia tanto che il padre del classe 2006 trova un lavoro vicino all'Alviverde Football Academy, il centro di allenamento del club paulista. Endrick così entra a far parte delle giovanili del Palmeiras e comincerà a bruciare le tappe, ritrovandosi ben presto nell'U14.

Il Palmeiras ci ha aperto le porte e dobbiamo solo ringraziare il club. Mi hanno dato tutto, i loro sforzi sono stati essenziali per la mia vita. [Endrick a Globo Esporte]

E dire che il Palmeiras adocchiò Endrick grazie... A Youtube! I Verdão, infatti, non avevano degli scout che collaboravano con la fondazione Gol de Letra, come altri club paulisti, ma uno dei loro scout vide degli interessantissimi video su Youtube. Era proprio il padre di Endrick, Douglas, che postava ogni settimana alcune clip del figlio. Dai gol alle giocate, tanto da far scaturire l'interesse dei 'ricercatori di talenti' del Palmeiras. Quando videro questi video, in realtà, l'impressione è che fosse troppo tardi e che qualche altra squadra avesse già preso il nuovo talentino. Quando chiamarono la fondazione, però, la risposta fu: “Endrick non ha ancora una squadra, potete contattare la famiglia”. E così fu, il resto è storia...

Le finali di U15, U17 e U20 nello stesso anno. Poi la vittoria della Copinha

L'ultimo risultato conseguito è stato proprio la vittoria della Copinha, la Coppa che fa emergere tutti i migliori talenti Under 20 dell'intero Brasile. Ma Endrick viene da lontano, da un 2021 a dir poco pazzesco. Il classe 2006, infatti, ha disputato nello stesso anno la finale statale del campionato Under 15, Under 17 e Under 20. Nessuno l'aveva fatto prima della scorsa stagione nello stato di San Paulo. Un record da predestinato, che ha bruciato subito le tappe. Da ricordare infatti che ha 15 anni e gioca con continuità e qualità con i 19enni. E torniamo quindi alla Copinha, il torneo per gli Under 20 migliori del Brasile. Sei reti in sette partite. Un gol alla Ronaldo, il Fenomeno, contro il Real Ariquemes nella fase a gironi, il gol rovesciata ai quarti contro l'Oeste e poi il gol che ha aperto la goleada al Santos in finale. Un 4-0 tondo tondo contro una squadra che l'aveva rifiutato. Il gol in rovesciata, da fuori dell'area di rigore, è stato però il più bello del torneo. Così bello che la FIFA ha deciso di postarlo sui suoi account social per celebrare il nuovo fenomeno.

Segnare un gol è una cosa clamorosa, è unica nel calcio. Cristiano Ronaldo è il mio idolo, è decisivo sotto porta. Devo seguire il suo esempio. Prima delle partite immagino Ronaldo Nazario e Cristiano. Cerco di seguire il loro esempio. Quando la partita è molto difficile, come un difficile 1-1, chiedo ai ragazzi di passarmi la palla, perché ho questo spirito di voler fare sempre gol. Ne vorrò sempre di più. [Endrick]

Il prossimo passo sembrava poter essere quello del passaggio in prima squadra per essere almeno a disposizione per il Mondiale per club. Ok il bruciare le tappe, ma Abel Ferreira ha detto no e la società non ha fatto pressione al tecnico che ha comunque portato due Copa Libertadores negli ultimi due anni.

Ha 15 anni, è un ragazzino e mi piace guardare questi giocatori dando loro tempo. Non dobbiamo avere fretta o mostrare ansia. Prima o poi giocherà in prima squadra, ma ha 15 anni. Il club gli ha regalato a lui e alla sua famiglia un biglietto per Disneyland, questa è la cosa migliore che ci possa essere per lui. [Abel Ferreira in conferenza]

Real Madrid e Barcellona in coda per lui

I grandi club d'Europa, però, si sono già messi in fila per lui, per quello che considerano il miglior fenomeno del calcio brasiliano visto dai tempi di Neymar. Parlando di Neymar si è interessato ovviamente il Barcellona, ma anche il Manchester City considerando i rapporti che ha col Palmeiras. Visto che nel gennaio del 2017, proprio dai Verdão, i Citizens acquistarono - per 32 milioni - Gabriel Jesus. Ma il club più vicino a Endrick, in realtà, è il Real Madrid. Pare, infatti, ci sia già un accordo di massima tra Florentino Perez e Wagner Ribeiro per un suo eventuale acquisto nel futuro. Una sorta di prelazione in favore dei Blancos. La squadra in cui vorrebbe giocare Endrick che spera di affiancare presto Vinicius. Ovviamente cosa che non accadrà nell'immediato considerando che non si potrà muovere verso l'Europa fino a quando non avrà 18 anni.

