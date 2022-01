Colpo in prospettiva del Milan che batte la concorrenza di vari club europei e si aggiudica il cartellino di Marko Lazetic. Il 18enne serbo arriva dalla Stella Rossa con cui si è messo in mostra in questa stagione. Centravanti, un metro e 92 di altezza andrà a prendere il posto di Pietro Pellegri destinato al Torino.

Forza fisica e qualità

In Serbia viene paragonato a Vlahovic per la forza fisica e la buona tecnica che gli permettono di ricoprire il ruolo di punta centrale. Lanciato da Dejan Stankovic alla Stella Rossa, il classe 2004 ha disputato 14 presenze realizzando una rete nel campionato in corso, oltre ad aver assaggiato il campo anche in Champions League. Milita nella selezione Under 19 serba.

Età 18 anni Altezza 1,92 m Nazionalità Serbia Ruolo Punta centrale Piede Destro Valore 1,5 Mln € (Transfermarkt)

Marko è nipote di Nikola Lazetic, giocatore che ha militato in Italia dal 2003 al 2008 con le maglie, tra le altre, di Lazio e Torino.

Le cifre dell'accordo

Il Milan ha trovato l'accordo con la Stella Rossa per una cifra intorno ai 3 milioni di Euro più 1 di bonus. Il giovane serbo cercherà di scalare le gerarchie dell'attacco rossonero, ma potrà sicuramente crescere stando al fianco di uomini come Ibrahimovic, Giroud e Rebic.

