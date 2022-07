Il Bayern Monaco chiude l'era Lewandowski, ma resta ancorato ai suoi principi e guarda in prospettiva per ricostruire il reparto avanzato. Ha fatto rumore la notizia dell'acquisto di Mathys Tel, 17enne, per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni. Per la precisione i bavaresi verseranno nelle casse del Rennes 20 milioni di euro più 8,5 milioni di bonus per un calciatore con appena 9 presenze da professionista. Scopriamo le caratteristiche del talento classe 2005.

Mathys Tel con la maglia del Rennes Credit Foto Getty Images

Un attaccante "da 40 gol a stagione"

Giocatore veloce, molto dinamico e dotato di visione di gioco, Tel rappresenta perfettamente il prototipo di attaccante moderno. Alto 1,83 m, agisce da centroavanti ma può allargarsi per interpretare il ruolo di ala sulle due fasce. "Un giorno segnerà 40 gol a stagione" ha detto di lui il tecnico del Bayern Nagelsmann. Un acquisto, quindi, avvallato in pieno dall'allenatore già incantato dal 17enne di cui avrà avuto ampia descrizione dal sempre impeccabile reparto scouting del club tedesco. È il minorenne più pagato nella storia del club, nonchè il quarto acquisto più caro in assoluto per i bavaresi.

Tel vincitore dell'Europeo Under 17 con la Francia Credit Foto Getty Images

Dal Rennes U19 al Bayern

Prelevato dal Rennes nel 2020, all'età di 15 anni, viene spostato dal reparto arretrato all'attacco e brucia velocemente le tappe del settore giovanile. Debutta con una doppietta nel campionato under 19 e si incolla l'etichetta del predestinato. Ad agosto 2021 l'esordio in prima squadra ad appena 16 anni, ancora prima di quello che fece un certo Camavinga, attuale stella del Real Madrid. A livello internazionale si è già mostrato lo scorso anno nell'europeo Under 17, vinto da protagonista con la Francia. Ora l'approdo in un club importante come il Bayern che di solito ha la mentalità e la pazienza per fare crescere i suoi giovani. Il tempo e il talento sono tutti dalla sua parte.

