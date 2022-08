Raphael Onyedika, primo obiettivo della lista per rinforzare la mediana del Milan. Uno alla Franck Kessié? Sì, ma non fino in fondo: le sue caratteristiche sono infatti più difensive del centrocampista ora approdato al Barcellona. Classe 2001 e nativo di Imo, in Nigeria, Una crescita vertiginosa. Che sembra proprio non volersi arrestare. E' quella di, primo obiettivo della lista per rinforzare la mediana del. Uno alla? Sì, ma non fino in fondo: le sue caratteristiche sono infatti più difensive del centrocampista ora approdato al Barcellona. Classe 2001 e nativo di Imo, in Nigeria, Onyedika è il classico esempio di sportivo prescelto da madre natura. Basti pensare, infatti, che il ragazzo ha iniziato molto tardi a giocare a calcio, a 15 anni, scoprendosi però subito dotato di una tecnica eccellente, oltre che di un gran fisico.

La scheda di Raphael Onyedika

Nome Raphael Onyedika Luogo e tata di nasciata Imo (Nigeria), 19 aprile 2001 Ruolo Centrocampista (mediano) Piede preferito Destro Esordio col Midtjylland 16-07-2021 contro l'Odense Nazionalità Nigeriana

Moneyball e Onyedika: chi è il mediano del Midtjylland che piace al Milan

Geoffrey Moncada -, lo nota ma, non potendo portarlo subito in Danimarca perché ancora minorenne, lo fa giocare a 17 anni con l'Ebedei, club nigeriano con cui collabora per cullare talenti. Onyedika viene quindi portato in Europa a 18 anni e 1 giorno: subito la Youth League con l'Under 19, poi il prestito al Fredericia, in seconda division (stagione 2020-2021). Quindi, dopo appena una stagione, posto fisso in prima squadra al Midtjylland, in cui si porta a casa una Coppa di Danimarca, segna due reti in campionato e si mette in luce tra Europa e Conference League. Il Midtjylland, formazione che da anni applica con successo il metodo "Moneyball" nel calcio - sistema a cui a sua volta si ispira guarda caso il nuovo Milan grazie allo straordinario lavoro di scouting targato-, lo nota ma, non potendo portarlo subito in Danimarca perché ancora minorenne, lo fa giocare a 17 anni con l', club nigeriano con cui collabora per cullare talenti. Onyedika viene quindi portato in Europa a 18 anni e 1 giorno: subito la Youth League con l'Under 19, poi il prestito al, in seconda division (stagione 2020-2021). Quindi, dopo appena una stagione, posto fisso in prima squadra al, in cui si porta a casa una Coppa di Danimarca, segna due reti in campionato e si mette in luce tra Europa e Conference League.

Onyedika, una crescita vertiginosa: ecco perché piace il Milan

Fisico immacolato, fin qui senza infortuni, Onyedika ha saputo adattarsi senza problemi anche in difesa, in una linea a 4, chiaramente in posizione centrale. Il portale danese bt.dk riporta, confermando quanto riferito da Sky Sport, un'offerta del Milan pari a 30 milioni di corone danese, circa 4 milioni di euro. Il Midtjylland però ha rifiutato, visto che la richiesta minima è di 60 milioni di corone, circa 8 milioni di euro: secondo bt.dk i rossoneri sarebbero comunque ben disposti a trattare per arrivare al centrocampista nigeriano, salito per l'appunto in cima alla lista delle preferenze di Paolo Maldini e Federico Massara per le sue caratteristiche particolarmente "futuribili" in ottica rossonera.

