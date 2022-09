strapagano i calciatori, investendo cifre maggiori rispetto al reale valore di mercato dei giocatori stessi? 2012, confrontando gli investimenti delle squadre con i reali valori di mercato dei giocatori interessati. Il risultato? Quali sono le squadre che, investendo cifre maggiori rispetto al reale valore di mercato dei giocatori stessi? L'ultima ricerca del CIES ha analizzato le sessioni di mercato dei top 5 campionati europei a partire dal, confrontando gli investimenti delle squadre con i reali valori di mercato dei giocatori interessati. Il risultato?

Il Manchester United, oltre a essere il club che ha speso la cifra maggiore (1.594 milioni di euro), è tra quelli che ha speso peggio, pagando il 18% in più rispetto al valore di mercato stimato. Al secondo posto di questa classifica non particolarmente invidiabile si piazza la Juventus: i bianconeri hanno investito 1.036 milioni per 36 operazioni di mercato dal valore stimato di 797 milioni. La differenza percentuale è del 29%!

La Top 10 dei club più "spendaccioni" comprende molte altre big europee (PSG, Real Madrid, Chelsea, Arsenal e Borussia Dortmund) ma anche squadre di seconda o terza fascia come Everton e Stade Rennais che, pur avendo investito cifre minori, non si sono rivelate particolarmente oculate.

Squadra Investimento Investimento previsto Differenza Manchester United 1.594 1.356 +238 Juventus 1.031 797 +234 Paris Saint-Germain 1.010 848 +162 Aston Villa 577 428 +149 Real Madrid 833 685 +148 Chelsea 1.334 1.199 +135 Arsenal 980 851 +129 Stade Rennais 369 255 +114 Everton 747 650 +97 Borussia Dortmund 550 473 +77

Chi spende "peggio" in Serie A: dopo la Juventus ci sono Roma e Napoli

E in Serie A? A livello di investimenti complessivi, nessun club si avvicina alla Juventus: Inter, Milan, Roma e Napoli si inseriscono in una fascia compresa tra i 600 e i 700 milioni di euro. Tra le big, chi spende "peggio"? La Roma (+67 milioni di differenza), il Napoli (+62), l'Atalanta (+37) e l'Inter (+34). Il gap tradotto in percentuale è però molto minore rispetto a quello bianconero: Roma (+11%), Napoli (+10%), Atalanta (+16%), Inter (+5%).

Squadra Investimento Investimento previsto Differenza Juventus 1.031 797 +234 Roma 708 641 +67 Napoli 682 620 +62 Atalanta 266 229 +37 Inter 720 686 +34

