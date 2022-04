Presente a Viareggio per la presentazione dell'agenzia Reset Group, Giorgio Chiellini ha glissato sul suo futuro. Il centrale della Juventus, quasi 38enne, si trovava a Viareggio assieme al suo agente Davide Lippi. "Mi godo la giornata, a breve vediamo", dichiara il capitano bianconero, in scadenza di contratto nel giugno 2022.

"Sono contento, sereno, devo capire e valutare tante cose. Nel frattempo penso alle partite, mi godo quelle". Parole che gettano nel vuoto la possibilità di una permanenza dello storico difensore in casa torinese. Di certo sarà un'estate caldissima per la Juventus, alle prese con rinnovi (dopo Parole che gettano nel vuoto la possibilità di una permanenza dello storico difensore in casa torinese. Di certo sarà un'estate caldissima per la Juventus, alle prese con rinnovi (dopo aver bocciato Dybala , è arrivato il rinnovo automatico di Cuadrado ), cessioni d' esuberi e acquisti.

Ad

Giorgio Chiellini Credit Foto Getty Images

Calciomercato Conte scatenato: vuole riscattare Kulusevski e punta Bastoni 15 ORE FA

Interrogato sul futuro di Chiellini, l'agente Davide Lippi risponde così: "È presto per parlare del suo futuro, è concentratissimo sulla Juventus e pensa solo a chiudere al meglio la stagione. Sirene dall'America? Parliamo di un atleta internazionale. Non si sa la destinazione che potrà avere, ma le offerte non mancheranno. Con un giocatore del genere ci vuole pazienza per prendere le decisioni".

Allegri: "Complimenti? Mi hanno dato fastidio, gli alibi stanno a zero"

Calciomercato Juventus-Sassuolo, contatti per Raspadori e Frattesi IERI A 07:33