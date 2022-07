Christian Eriksen. A 13 mesi Continuerà a svilupparsi in Premier League la carriera di. A 13 mesi dal malore in campo nel corso del match fra Danimarca-Finlandia che ha reso necessario l’impiantamento di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo e ha reso necessario la risoluzione del suo contratto con l’Inter, il 30enne trequartista danese - dopo 6 mesi trascorsi nelle file del Brentford - torna a vestire la maglia di uno dei club più prestigiosi del panorama internazionale: il Manchester United, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Colpo fortemente sponsorizzato dall’ex tecnico dell’Ajax e neo allenatore dello United, Erik Ten Hag : Eriksen è il secondo rinforzo del mercato dei Red Devils dopo l’arrivo del 22enne terzino olandese Tyrell Malacia dl Feyenoord.

Ad

Le prime parole: "Sono in un club speciale e ho ancora grandi ambizioni"

Calciomercato Milan, senti De Ketelaere: "Pronto a lasciare il Bruges, ascolterò..." UN' ORA FA

Il numero 10 della nazionale danese, che in carriera ha inanellato 237 presenze in Premier League segnando 52 gol e smistando 71 assist, nella sua prima dichiarazione da neo rinforzo dello United non ha nascosto il proprio orgoglio per questa opportunità che gli permette di riaffacciarsi in un club di primissima fascia. “Il Manchester United è un club speciale e non vedo l'ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare molte volte all'Old Trafford, ma farlo con la maglia rossa dello United sarà una sensazione incredibile. Ho visto il lavoro di Ten Hag all'Ajax e conosco il livello di cura del dettaglio e preparazione che il suo staff mette nel lavoro quotidiano. E' un allenatore fantastico. Dopo aver parlato con lui e aver imparato di più riguardo alla sua visione e sul modo in cui pretendere che la squadra giochi, sono ancora più entusiasta per il futuro mio e del club. Nutro ancora grandi ambizioni e sono convinto che c'è ancora molto che posso raggiungere nel calcio e questo è il posto perfetto per proseguire il mio viaggio".

Eriksen torna in nazionale: "Sono stato fortunato, non vedo l'ora"

Calciomercato Balotelli verso la Svizzera, trattativa in corso con il Sion UN' ORA FA