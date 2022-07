Sky Sport UK e BBC in testa. Christian Eriksen diventerà un giocatore del accordo triennale dei Red Devils, tanto che a breve dovrebbe già sostenere le visite mediche di rito prima di completare il trasferimento a parametro zero, essendosi svincolato il 1° luglio scorso. Il calciatore danese, che ha giocato la seconda metà della scorsa stagione sempre in Premier League ma con la maglia del Brentford (segnando 1 gol e distribuendo 4 assist in 11 presenze), ha deciso di riunirsi con Erik ten Hag, tecnico con cui aveva già lavorato ai tempi dell'Ajax nel periodo di recupero dopo lo stop forzato in seguito all'attacco cardiaco sofferto nel 1° turno di Euro2020 tra Danimarca e Finlandia il 12 giugno 2021. Dall'Inghilterra sono praticamente tutti sicuri,in testa.diventerà un giocatore del Manchester United , accettando la proposta didei, tanto chedovrebbe già sostenere ledi rito prima di completare il, essendosi svincolato il 1° luglio scorso. Il calciatore danese, che ha giocato la seconda metà della scorsa stagione sempre inma con la maglia del(segnando 1 gol e distribuendo 4 assist in 11 presenze), ha deciso di riunirsi con, tecnicoai tempi dell'Ajax neldopo lo stop forzato in seguito all'sofferto nel 1° turno di Euro2020 tra Danimarca e Finlandia il 12 giugno 2021.

Eriksen torna in nazionale: "Sono stato fortunato, non vedo l'ora"

Per lo United si tratterebbe del secondo arrivo in questo mercato estivo, dopo l'acquisto del difensore Tyrell Malacia dal Feyenoord. I Red Devils sono però ancora alle prese col rebus CR7, dal momento che Cristiano Ronaldo pare aver chiesto esplicitamente la cessione qualora arrivasse un'offerta soddisfacente per il suo cartellino. Il fenomeno portoghese vorrebbe però trasferirsi in un club che disputerà la prossima Champions League, competizione con cui ha un feeling del tutto particolare e che vuole provare a rivincere per la sesta volta in carriera. Intanto, l'ex-Juventus non si è presentato al raduno dei Red Devils, ufficialmente per "motivi familiari".

