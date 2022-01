Non solo la cocente sconfitta nella Supercoppa Italia contro l'Inter: la Juventus potrebbe affrontare anche un'altra brutta notizia, quella del mancato rinnovo di Paulo Dybala. E' questo ciò che emerge nella notte dall'Argentina: secondo quanto riporta "TyC Sports", la Joya avrebbe infatti deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza al 30 giugno con il club bianconero.

Il motivo è da ricercare, riferisce l'indiscrezione, nel cambio delle condizioni contrattuali voluto dalla società. Dybala, del quale si è parlato anche in ottica nerazzurra, sarebbe già pronto ad ascoltare offerte.

"Salvo un cambiamento radicale della sua situazione, Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza il 30/06/2022. Il calciatore era sconvolto dal fatto che il club abbia cambiato le condizioni per il nuovo accordo. Con questo scenario, è già pronto ad ascoltare offerte" (Cesar Luis Merlo, giornalista TyC Sports).

La nostra opinione: "Voglio vedere carattere, grinta. Chi porta sulla schiena il numero 10 deve rendersi conto del peso che ha per noi": le parole di Arrivabene di ieri sera non sono certo al miele e le parole di Arrivabene di ieri sera non sono certo al miele e l'ingresso in campo di Dybala a gara in corso non ha certo risposto a questo tipo di aspettative. La sensazione è che da quando lo stesso dirigente juventino ha parlato recentemente di attaccamento alla maglia e di dare il 100% sul campo, oltre che di ridimensionamento, il rapporto con i top giocatori della Juventus - Dybala in primis - si sia un po' raffreddato. Di conseguenza, vista l'incombenza della scadenza, ora tutto torna in bilico.

