Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Spezia-Verona, pagelle: non solo Caprari, anche Lazovic e Lasagna top 06/01/2022 A 16:14

Clamoroso Kalinic, rescinde e va all'Hajduk

Appena dopo il match perso contro la Juventus, il club veneto ha annunciato con questo comunicato ufficiale la rescissione dell'attaccante croato: "Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalinić, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale - in una stagione e mezza - ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist-gol. Hellas Verona FC ringrazia e saluta affettuosamente ‘Kale’, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva". Un fulmine a ciel sereno. Dopo pochi minuti é stato formalizzato e ufficializzato il suo passaggio all'Hajduk Spalato, che lo ha annunciato sui propri canali social.

La nostra opinione: Probabimente era tutto fatto da giorni e il Verona ha chiesto solamente a Kalinic di aspettare vista la squalifica di Simeone nel match contro la Juventus. Tudor gioca con una sola punta di ruolo: quindi fiducia al "Cholito" e in alternativa rimane Kevin Lasagna. Kalinic non ha mai trovato spazio e continuitá in questa stagione. La voglia di tornare in patria e rilanciarsi proprio nel club dove é cresciuto ha prevalso sul resto.

Handanovic e il rinnovo: proposta annuale al ribasso

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport emerge un po' di preoccupazione in casa Inter per la situazione portiere. Onana non pare ancora pronto, soprattutto qualche errore di troppo in Coppa d'Africa e Samir Handanovic nel derby ha sbagliato tanto. Beppe Marotta proporrà a breve allo sloveno quello che propose all'epoca a Buffon dopo l'arrivo di Szczesny: alternarsi col collega camerunese per farlo ambientare, ma giocarsi allo stesso tempo le sue carte per rimanere il titolare. Il suo contratto va in scadenza a giugno e per questo le parti a breve si aggiorneranno per trovare un accordo. L'idea, secondo quanto scritto dal quotidiano rosa, resta quella di una proposta annuale al ribasso (ora guadagna 3.2 milioni a stagione).

La nostra opinione: Non é una situazione facile da gestire. Anzi se vogliamo quello del portiere pare l'unico vero problema in casa Inter. La soluzione Onana e Handanovic insieme un anno pare la piú logica, a patto che lo sloveno accetti anche di finire in panchina. Onana, che nel suo periodo all'Ajax ha messo in mostra le sue qualitá, non pare ancora pronto per fare il titolare in un top club come quello nerazzurro. Se Handanovic accetterá il rinnovo di un anno potrebbe essere una buona soluzione per il passaggio di consegne.

Futuro di Mertens incerto, occhio all'Inter

Futuro tutto da scrivere per Dries Mertens al Napoli. A tal propósito il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha temporeggiato ai microfoni di DAZN ieri nel pre Venezia-Napoli. "Abbiamo già detto, abbiamo un'opzione in mano nostra, c'è tutto il tempo di valutare con lui. A fine anno - ha spiegato Giuntoli - ci siederemo insieme e valuteremo il da farsi”. Il belga non pare molto contento di questa lunga attesa, ben conscio di avere diversi estimatori pronti a prenderlo in estate a parametro. Una di queste squadre é l'Inter, con Marotta sempre attento ad occasioni di questo tipo.

La nostra opinione: Dries Mertens ha 34 anni, ma puó ancora fare la differenza, anche in Serie A. Lo ha confermato in questa stagione, dove ha sostituito per due mesi Osimhen. Il Napoli, con questi tentennamenti, dimostra di non essere sicuro sulla proposta da fare al belga. La sensazione é che possa anche esserci una rottura, visto che Mertens si sente comunque un simbolo del Napoli. Il club campano ha lasciato partire Insigne e potrebbe fare lo stesso con lui per ricostruire un nuovo corso senza i senatori. L'Inter rimane sorniona alla finestra: un attaccante "di scorta" cosí fa comodo a tante squadre.

Inter, ecco Gosens: le immagini del suo arrivo a Milano

Calciomercato Inter: chi è Onana, l'erede di Handanovic scoperto da Eto'o 04/01/2022 A 14:12