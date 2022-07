La Juventus prepara un colpo a sorpresa: Roberto Firmino. Nella giornata di ieri i bianconeri hanno posto le basi per l'arrivo del brasiliano che, dopo l'arrivo di Darwin Nunez, è ormai ai margini delle gerarchie di Klopp. Il Corriere dello Sport racconta di una trattativa piuttosto avanzata. Firmino può arrivare alla Juventus per 22 milioni di euro (19 milioni di sterline) complice un contratto in scadenza nel giugno 2023. I contatti delle ultime ore hanno fatto balzare in pole position il brasiliano nelle priorità della Juve che cerca un altro attaccante per completare il reparto. Firmino sarebbe qualcosa di più di un semplice vice Vlahovic, anche perché le sue caratteristiche gli permettono di giocare in tutti i ruoli dell'attacco e anche insieme al serbo.

