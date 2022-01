Coman rinnova con il Bayern Monaco

È ufficiale: Kingsley Coman ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco! Il club campione di Germania ha comunicato che l'ex Juventus ha firmato un contratto che lo legherà fino al 2027. Coman arrivò al Bayern nell'estate del 2015 dalla Juventus con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il giocatore francese ha anche lasciato il segno della storia del club tedesco: suo il gol decisivo nella finale Champions League del 2020 vinta dal Bayern contro il Paris Saint-Germain.

La nostra opinione. Coman a Monaco ha trovato la sua consacrazione. Oltre al gol decisivo in finale di Champions, il talento francese è cresciuto in maniera esponenziale e ha trovato la completa maturazione. Rimarrà in Baviera fino ai 31 anni: un matrimonio inossidabile.

La Roma si svuota: Villar, Borja Mayoral e Calafiori salutano

Il club giallorosso si appresta a salutare in prestito Villar, Borja Mayoral e Calafiori. I due spagnoli proseguiranno la stagione al Getafe e domani svolgeranno le visite mediche. Villar saluta la Roma con la formula del prestito secco. Stessa formula anche per l'attaccante di proprietà del Real Madrid, ma in questo caso la Roma manterrà la possibilità di acquistarlo a fine stagione per 20 milioni. Oltre ai due spagnoli, anche Calafiori è in procinto di lasciare la squadra di Mourinho. Il terzino andrà al Genoa in prestito secco e domani si sottoporrà alle visite mediche.

La nostra opinione. La Roma sta finalmente prendendo la forma che vuole Mourinho. Dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, ecco questa tripla cessione. Aspettiamoci un grande girone di ritorno da parte dei giallorossi.

Il Torino è ad un passo da Fares

Ormai ci siamo: Mohamed Fares virtualmente veste già il granata, è a un passo dal Torino. Questo pomeriggio il Genoa, dopo aver chiuso Calafiori, ha comunicato al club granata che darà il via libera allo scioglimento del suo prestito con la Lazio.

La nostra opinione. Se risolve i problemi fisici e trova un minimo di continuità, può tornare quello dominante di Ferrara. Con lui Juric può sbizzarrirsi .

Il Genoa pensa a Rudi Garcia

Il Genoa è al lavoro per il dopo Shevchenko. Il primo ostacolo è rappresentato dal pluriennale oneroso per il quale le parti dovrebbero cercare di trovare un’intesa. Nel caso in cui andasse a buon fine la separazione consensuale con l’ex attaccante del Milan il primo nome preso in considerazione sarebbe quello di Rudi Garcia. Contatti tra le parti in corso. Il Genoa per il dopo Sheva guarda ad una vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo la Roma la nuova sfida di Garcia potrebbe essere rossoblu…

La nostra opinione. Questo è un nome veramente intrigante. Il Genoa ha vinto solo una partita in campionato finora, per cui l’esperienza di Rudi Garcia potrebbe tornare molto utile ai rossoblu.

Il Cagliari libera Godin e prende Goldaniga

Dopo aver ufficializzato l'addio di Diego Godin, che va all'Atletico Mineiro, il Cagliari ha annunciato l'arrivo di Edoardo Goldaniga dal Sassuolo. La trattativa era chiusa da tempo, ma i sardi avevano dovuto aspettare per le visite mediche. Il difensore a titolo definitivo per 400 mila euro.

La nostra opinione. Il Cagliari perde sicuramente tanta esperienza, ma con Goldaniga trova freschezza e voglia di rivalsa. Mazzarri ha completamente ristrutturato la difesa, per cui d’ora in avanti è lecito aspettarsi una squadra più solida.

