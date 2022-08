Continua l'estate da sogno del Como: dopo l'arrivo di Fabregas e la scelta da parte di Thierry Henry di investire nel club i lombardi hanno scelto di rinforzare l'attacco puntando forte su Patrick Cutrone. L'ex attaccante del Milan, lo scorso anno protagonista di una stagione negativa ad Empoli, arriva dal Wolverhampton a titolo definitivo ed ha firmato un contratto di durata triennale con scadenza nel 2025. L'arrivo della punta è stato ufficializzato nella giornata odierna.

Ad

Assieme all'annuncio sono arrivate anche le prime parole dello stesso Cutrone: "Poter giocare e rappresentare il club della mia città è un vero onore. È qui che sono cresciuto, dove ho tirato i primi calci a un pallone, dove si trovano il mio cuore, la mia famiglia e i miei amici. Poter tornare a Como come calciatore è una delle gioie più grandi. Per questo la trattativa è stata breve, appena ho sentito dell’interessamento del Como non ho avuto dubbi: era il trasferimento giusto". Cutrone è conscio dei margini di crescita di una delle squadre che ha lavorato con più ambizione in tutta la Serie B: "Naturalmente ho seguito il percorso del club e conosco già molti membri della squadra. La Serie B è un campionato molto difficile, ma sono convinto che potremo dire la nostra. Affronteremo partita per partita, ma sono convinto che faremo un buon campionato".

Serie A Napoli-Empoli, pagelle: Vicario show; che sfortuna Zambo Anguissa! 12/12/2021 ALLE 20:01

Commisso: "Cutrone? Il Signore ce l'ha mandato. Partita eroica, adesso posso andare in vacanza"

Serie A Nuca di Cutrone ed Empoli corsaro anche a Napoli: 0-1 12/12/2021 ALLE 16:45